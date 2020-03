Lowes e Fores corrono la 8 Ore di Suzuka con Rea in Kawasaki

Jonathan Rea, Leon Haslam e Toprak Razgatlioglu hanno vinto l’edizione 2019 della 8 Ore di Suzuka, interrompendo il digiuno di vittorie di Kawasaki che durava dal 1993. Tuttavia, Haslam e Razgatlioglu hanno lasciato il team e la line-up è quasi interamente rinnovata per l’edizione 2020 della più prestigiosa gara d’endurance giapponese.

Il cinque volte Campione del mondo Superbike è confermato in Kawasaki per il terzo anno consecutivo ed avrà al suo fianco due nuovi compagni di squadra, Alex Lowes e Xavi Fores. Il britannico è approdato alla squadra nipponica all’inizio di quest’anno dopo molti anni in Yamaha, Casa che ha vinto tre edizioni consecutive della gara di Suzuka, dal 2016 al 2018. Inoltre è leader della classifica mondiale delle derivate di serie dopo una vittoria ed un secondo posto nel round di apertura della stagione in Australia, mentre il suo compagno di squadra Rea è quarto dopo una caduta in Gara 1.

Fores invece ha sostituito Razgatlioglu nel team Kawasaki Puccetti in Superbike quest’anno e ha ottenuto un’undicesima posizione come miglior risultato nell’appuntamento inaugurale del campionato. Per lo spagnolo non sarà un debutto alla 8 Ore di Suzuka, avendo già ottenuto la settima posizione lo scorso anno con il team Harc-Pro Honda, affiancato da Dominique Aegerter e Ryo Mizuno.

L’edizione 2020 della 8 Ore di Suzuka è attualmente programmata per il 19 luglio.