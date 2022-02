WRC | Svezia, PS10: Rovanpera consolida la leadership

Carica lettore audio

Dopo che la PS9 è stata cancellata già qualche giorno fa, a causa della presenza di renne sul percorso, il Rally di Svezia è ripreso con la PS10, la Langed 1, 19,49 km cronometrati su una veloce strada nel bosco.

Dopo aver ripreso la leadership della corsa nella prova precedente, Kalle Rovanpera sembra averci preso gusto ed ha staccato il miglior crono in 8'51"6, spuntandola per appena un decimo nei confronti della Hyundai di Ott Tanak, ripartito oggi senza niente da perdere dopo essere stato fermato ieri da un problema all'ibrido.

La Toyota ora ha composto un 1-2 in vetta alla classifica, perché in seconda posizione si è portato Elfyn Evans, autore del terzo tempo a 2"6. Il britannico ora è quindi staccato di quattro secondi dal compagno di squadra ed ha scalzato per appena un decimo Thierry Neuville, mostrato dalle immagini televisive con il paraurti posteriore danneggiato.

Tra l'altro il pilota belga della Hyundai è stato pizzicato anche a 192 km/h, una velocità davvero impressionante se si pensa che stanno correndo sulla neve. Per lui il gap a fine prova è stato di 3"4 e quindi quello nella generale è di 4"1.

Sale ad 8"8 invece quello dell'altra Toyota di Esapekka Lappi, protagonista di un traversone davvero spettacolare, con il quale è andato anche a "baciare" il banco di neve con il posteriore, danneggiando il fascione posteriore della sua Yaris.

Dal quinto in giù invece la sensazione è che ormai siano tagliati fuori dalla lotta per la vittoria finale, salvo ovviamente clamorosi colpi di scena. Dopo aver retto abbastanza bene il passo ieri, Oliver Solberg ha incassato 12" di ritardo anche in questa PS10 ed ora viaggia a 44"3 dalla vetta, mantenendo comunque poco meno di quaranta secondi sulla Toyota di Takamoto Katsuta, autore del sesto tempo.

Sempre fuori dalla partita le Ford: bisogna scorrere la classifica della speciale fino al settimo posto per trovare la migliore delle Puma, che è quella di Craig Breen. Il britannico, rientrato in gara oggi, ha pagato 8"9, ammettendo però di non aver esagerato nel tratto più veloce della speciale.

Tiratissima anche la gara in classe WRC2, nella quale c'è stato un cambio della guardia in vetta. Ora ha comandare è la Volkswagen di Ole Christian Veiby, saltata davanti alla Skoda di Andreas Mikkelsen per appena otto decimi.

WRC 2022, Rally di Svezia: classifica dopo la PS10 (top 10)

Pos Pilota/Navigatore Vettura Tempo/Gap 1 Rovanpera/Halttunen Toyota 1.17'50” 2 Evans/Martin Toyota +4"0 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai +4"1 4 Lappi/Ferm Toyota +8"8 5 Solberg/Edmondson Hyundai +44"3 6 Katsuta/Johnston Toyota +1'22"4 7 Fourmaux/Coria Ford +1'58"8 8 Greensmith/Andersson Ford +2'09"7 9 Veiby/Skjaermoen Volkswagen +4'00"2 10 Mikkelsen/Eriksen Skoda +4'01"0