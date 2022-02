WRC | Svezia, PS11: errore di Neuville, Lappi torna sul podio

Carica lettore audio

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen vanno al riposo a metà della Tappa 2 del Rally di Svezia WRC incrementando lievemente il vantaggio sugli inseguitori.

La PS11 "Umeå 1" (11,17km) riproponeva parte del percorso già affrontato nella serata di venerdì, dove però Craig Breen/Paul Nagle non erano presenti causa prematuro ritiro.

L'equipaggio della M-Sport è tornato in azione e, pur non avendo possibilità di trionfare in gara, ha vinto la tratta al volante della Ford Puma precedendo per 0"2 proprio la Toyota GR Yaris dei finlandesi, che cercano di consolidare la leadership.

I due hanno guadagnato sui compagni di squadra che si trovano attualmente alle loro spalle. Elfyn Evans/Scott Martin accusano al traguardo un +0"8 e ora sono secondi per 4"8, mentre 3"2 li prendono Esapekka Lappi/Janne Ferm, guadagnando però la terza posizione assoluta a 12" dalla vetta.

Questo perché Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe hanno commesso un brutto errore sbagliando la svolta ad un bivio; la formazione della Hyundai ha così accumulato ben 11" di ritardo all'arrivo, scendendo al quarto posto generale con 15"1 di margine dai primi.

Rimane in Top5 anche la Hyundai di Oliver Solberg/Elliott Edmondson, ma il figlio d'arte continua ad accumulare ritardo e ora si ritrova a 51"5 da quelli davanti.

Lo svedese è comunque in una posizione di tranquillità perché la Toyota di Takamoto Katsuta/Aaron Johnston è sempre sesta, ma troppo lontana per impensierirlo, così come le Ford Puma di Adrien Fourmaux/Alexandre Coria e Gus Greensmith/Jonas Andersson, ancora al settimo ed ottavo posto.

Grande bagarre infine per la prima piazza in Classe WRC2, con Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen che hanno riportato la Škoda Fabia Rally2 Evo di Toksport WRT in testa superando la Volkswagen Polo GTI R5 di Ole Christian Veiby/Stig Rune Skjærmoen per 4"8. Questi due equipaggi completano la Top10 assoluta.

Ora sosta pranzo al Parco Assistenza e pomeriggio che prevede la ripetizione dei tre percorsi appena affrontati, con la PS12 in programma alle ore 15;27.

Pos Pilota/Navigatore Vettura Tempo/Gap 1 Rovanpera/Halttunen Toyota 1.23'58” 2 Evans/Martin Toyota +4"8 3 Lappi/Ferm Toyota +12"0 4 Neuville/Wydaeghe Hyundai +15"1 5 Solberg/Edmondson Hyundai +41"5 6 Katsuta/Johnston Toyota +1'23"6 7 Fourmaux/Coria Ford +2'01"9 8 Greensmith/Andersson Ford +2'14"2 9 Mikkelsen/Eriksen Skoda +4'17"4 10 Veiby/Skjaermoen Volkswagen +4'22"2