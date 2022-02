WRC | Svezia, PS8: poker Toyota, Rovanpera nuovo leader

Carica lettore audio

Il Rally di Svezia sembra non volerne sapere di trovare un padrone almeno in queste prime fasi. La PS8, la prima della seconda tappa, ha visto nuovamente un cambio al vertice della classifica, con Kalle Rovanpera che si è preso la leadership.

Nonostante si sia lamentato di un tracciato non particolarmente congeniale alla sua guida, sul quale non è riuscito a guidare in maniera troppo pulita, il pilota della Toyota ha staccato il terzo tempo sui 10,49 km della Brattby 1 e questo gli è bastato per scavalcare di 0"7 Thierry Neuville nella classifica generale della corsa.

Il belga della Hyundai si è lamentato di avere pochissimo grip, oltre ad essersi detto convinto di aver perso almeno un paio di secondi in fase di partenza, quando la sua i20 ha pattinato decisamente più a lungo del previsto, e alla fine quindi ha chiuso sesto, staccato di 6"7.

Il più bravo di tutti però è stato Elfyn Evans, che con un crono di 6'21"2 ha messo tutti in fila, staccando di appena quattro decimi la Toyota gemella di Esapekka Lappi. Entrambi hanno sottolineato di essere stati piuttosto prudenti a causa del poco grip del fondo, ma la loro politica ha pagato, perché sono entrambi ancora in lotta per la vittoria, staccati di 1"4 e 3"2 dal leader.

Le Toyota però hanno davvero giganteggiato in questo tratto cronometrato, perché il quarto tempo lo ha messo a referto Takamoto Katsuta, a completare uno strepitoso poker. Nella generale, però, il giapponese è sesto, ma con un ritardo di 1'15". Davanti a lui troviamo un Oliver Solberg che continua a veder aumentare il suo ritardo nei confronti del gruppetto di testa. Il figlio d'arte ha incassato oltre 10" ed ora si ritrova a 32"3.

Continuano a faticare, e parecchio, invece le Ford: E' rientrato in gara anche Craig Breen, che dopo il ritiro avvenuto quasi subito ieri può solo sfruttare il resto della gara per fare esperienza, ma non è andato meglio del settimo tempo a 8"7 pur non avendo da perdere. Nella generale, la migliore delle Puma è quella di Adrien Fourmaux, settimo a 1'47" dalla vetta.

WRC 2022, Rally di Svezia: top 10 dopo la PS8

Pos Pilota/Navigatore Vettura Tempo/Gap 1 Rovanpera/Halttunen Toyota 1.08'58”4 2 Neuville/Wydaeghe Hyundai +0"7 3 Evans/Martin Toyota +1"4 4 Lappi/Ferm Toyota +3"2 5 Solberg/Edmondson Hyundai +32"3 6 Katsuta/Johnston Toyota +1'15"2 7 Fourmaux/Coria Ford +1'47"5 8 Greensmith/Andersson Ford +1'55"2 9 Mikkelsen/Eriksen Skoda +3'25"4 10 Veiby/Skjaermoen Volkswagen +3'30"1