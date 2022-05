WRC | Rally Portogallo, PS14: Rovanpera si avvicina a Evans

Carica lettore audio

Toyota non sta lasciando ai rivali nemmeno le briciole. Nella Prova Speciale 14 del Rally del Portogallo, la Cabeceiras de Basto 2 di 22 chilometri, il team giapponese ha servito un'altra tripletta e ha ribadito una volta di più la propria superiorità in questa terza giornata di gara in terra lusitana.

Kalle Rovanpera ha vinto la prova con il tempo di 13'28"6, facendo meglio di 6"6 rispetto al compagno di squadra e leader dell'evento Elfyn Evans. Grazie a questo risultato il 21enne leader del Mondiale ha ridotto a 9"9 il suo ritardo dal gallese.

Continua senza soluzione di continuità anche la lotta per il terzo posto, ma prosegue anche l'ottimo momento di Takamoto Katsuta che continua a regolare Dani Sordo. Il giapponese è sempre più terzo, ma il margine con cui fa meglio dello spagnolo di Hyundai Motorsport è troppo esiguo per mettere al sicuro il risultato.

Tra Katsuta e Sordo ci sono ora 6"5 quando mancano ancora due prove al termine della giornata e, soprattutto, alla stage più lunga dell'intero evento. Vedremo chi dei due avrà fatto la scelta gomme migliore e chi sarà stato in grado di preservarle meglio per la speciale più importante del pomeriggio.

Prosegue anche la lotta tra Craig Breen e Pierre-Louis Loubet per la sesta posizione. Questa volta il pilota corso è riuscito a respingere gli attacchi del nord-irlandese e a ampliare - seppur di pochi decimi - il suo vantaggio.

Brutte notizie invece per Gus Greensmith. Il pilota britannico del team M-Sport ha urtato un banco di terra nella speciale precedente e i danni accusati alla sospensione posteriore destra si sono rivelati troppo ingenti per proseguire. Così Gus è stato costretto al ritiro. Un vero peccato, perché in Portogallo il biondo pilota di M-Sport era stato autore di una gara convincente.

Grazie al ritiro di Greensmith entra in Top 10 assoluta Teemu Suninen, che continua a comandare la classifica WRC2 al volante della Hyundai i20 N Rally2 ufficiale. Seconda posizione di classe per Yohan Rossel, ora distante 26"5 dal finlandese.

Rally del Portogallo - Classifica dopo la PS14

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 2h45'09”0 2 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +9"9 3 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'34"0 4 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +1'40"5 5 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +2'34"2 6 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +2'23"5 7 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +3'30"4 8 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +4'27"3 9 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 +6'35"3 10 Suninen/Markkula Hyundai i20 N Rally2 +9'07"5