WRC | Rally Portogallo, PS15: magia di Neuville. Rovanpera in testa

Di: Giacomo Rauli , Journalist Carica lettore audio Quando tutto sembrava ormai deciso, il Rally del Portogallo ha messo in gioco due ingredienti che hanno stravolto tutte le certezze costruite nei primi 3 giorni di gara del quarto appuntamento del WRC 2022. La Prova Speciale 15, ossia la Amarante 2 di 37,24 chilometri, poi la pioggia a intensità variabile hanno ribaltato una situazione che pareva consolidata. Kalle Rovanpera è il nuovo leader dell'evento lusitano avendo fatto meglio di 14"1 rispetto a Elfyn Evans. Rovanpera ha dovuto fare i conti con la pioggia, ma Evans, partito per ultimo in prova, ne ha trovata di più del compagno di squadra, soprattutto nei primi 2 settori della prova più lunga dell'intero percorso. Ed è lì dove il finnico ha costruito un tempo tale da permettergli di superare il gallese ed essere il nuovo leader della corsa. Ora tra Rovanpera ed Evans ci sono 4 secondi in favore del 21enne, ma alla fine della giornata manca ancora una prova e domani quelle da affrontare saranno 5 e senza Service. Tutto può ancora succedere. La PS15 ha anche riaperto completamente i giochi per il podio grazie a un tempo strepitoso di Thierry Neuville. Il belga è stato bravo e fortunato a trovare non troppa pioggia nel momento in cui ha affrontato la prova, ma ha anche guidato molto bene per tutto il percorso. Questo lo ha aiutato e ora si trova a 15"2 dal quarto posto e a meno di 30" dal terzo. Certo, i distacchi da chi lo precede - Takamoto Katsuta e Dani Sordo - sono ancora piuttosto ampi, ma se riuscirà a mantenere un passo competitivo allora il podio potrebbe non essere una chimera nonostante il guasto all'asse anteriore della sua i20 N Rally1 che lo ha costretto a uscire dalla lotta per il successo. Da segnalare anche il sorpasso nella classifica generale compiuto da Craig Breen nei confronti di Pierre-Louis Loubet. Il francese ha preso parte alla prova con due gomme Soft all'anteriore e queste, già usate in precedenza, non lo hanno certo aiutato. Breen, invece, è stato autore del quarto tempo e alla fine è riuscito nel suo intento. Ora Breen è sesto, con un vantaggio di 15"1 sul compagno di squadra. Rally del Portogallo - Classifica dopo la PS15 Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 3h10'18"0 2 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +4"0 3 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'37"6 4 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +1'52"2 5 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +2'07"4 6 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +3'32"7 7 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +3'47"8 8 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +4'21"5 9 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 +6'47"0 10 Suninen/Markkula Hyundai i20 N Rally2 +10'09"4