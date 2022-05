WRC | Rally Portogallo, PS13: altro tris Toyota

Carica lettore audio

Toyota continua nella sua giornata magica aprendo molto bene anche il giro pomeridiano del sabato al Rally del Portogallo. Kalle Rovanpera, Elfyn Evans e Takamoto Katsuta hanno confezionato un altro tris di prova nella PS13, la Vieira do Minho 2 di 21,57 chilometri.

Rovanpera ha ottenuto il miglior tempo della prova in 13'36"9, battendo di 1"9 Elfyn Evans. Il finnico è così riuscito a ridurre il suo gap dal gallese nella classifica generale portandolo a 16"5.

Continua il duello anche per il terzo posto tra Takamoto Katsuta e Dani Sordo. Ad avere la meglio in questa prova è stato ancora una volta il giapponese della Toyota, ma per appena 6 decimi. I due sono rimasti a contatto e il divario è sì aumentato, ma è ora di appena 4"1.

Questa prova non ci sono stati cambiamenti significativi, ma Craig Breen continua a vedere molto vicino il sesto posto ora nelle mani del compagno di squadra Pierre-Louis Loubet. Il francese ha faticato molto nel corso del giro mattutino e anche in questa prima prova del pomeriggio le cose non sembrano mutate.

Breen ha colto il quarto tempo di speciale, mentre Loubet l'ottavo, perdendo altri 3"6 dal nord-irlandese. Craig ha ora un ritardo di 6"1 dal sesto posto.

Da tenere in considerazione anche per le prossime prove la situazione meteo. Al termine della Vieira do Minho 2 la pioggia ha iniziato a scendere e a rendere più insidioso il fondo sterrato. Se questa dovesse proseguire, sarebbe un ulteriore elemento di incertezza in un pomeriggio che potrebbe regalare altre emozioni.

Rally del Portogallo - Classifica dopo la PS13

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 2h31'33”8 2 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +16"5 3 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'25"9 4 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +1'30"0 5 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +2'25"8 6 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +3'12"8 7 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +3'18"9 8 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +3'37"1 9 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +4'12"9 10 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 +6'17"5