WRC | Rally Portogallo, PS11: 3 Hyundai in lotta per il 2° posto

Kalle Rovanpera ha concluso in maniera perfetta il giro mattutino del sabato di gara al Rally del Portogallo, vincendo tutte e tre le prove previste prima del Service di metà giornata.

Il pilota di Toyota Racing ha vinto anche la Felgueiras 1 di 8,81 chilometri, la speciale più corta di oggi, anche in questo caso infliggendo distacchi abissali a tutti gli altri.

Grazie a questo risultato il campione del mondo ha aumentato ancora il suo vantaggio nella classifica generale dell'evento, portando il suo margine a 52"4 nei confronti di Dani Sordo, primo dei rivali.

A tal proposito, alle spalle del giovane campione finlandese si è aperta la lotta fratricida tra i tre piloti Hyundai per la seconda e la terza posizione sul podio. Dani Sordo, grazie al terzo tempo di speciale, ha rintuzzato gli attacchi di Esapekka Lappi, mantenendo la posizione.

Lo spagnolo e il finlandese dovranno però stare attenti, perché alle loro spalle è tornato a farsi minaccioso Thierry Neuville. Il belga, in questa prova, ha fatto meglio di entrambi, riportandosi a 9 decimi dal podio e a 5"5 dal secondo posto.

Il giro pomeridiano sarà dunque decisivo per definire chi dei tre potrà entrare in prova domani in posizione da podio. E' possibile, dati i precedenti, che Hyundai Motorsport possa decidere di favorire Thierry Neuville, almeno nei confronti di Dani Sordo per dare priorità alla lotta per il titolo iridato Piloti.

Ott Tanak, invece, non è stato efficace come nella prova precedente, tanto da perdere nuovamente secondi nei confronti delle 3 i20 N Rally1 ufficiali. Da segnalare il testacoda con cui Takamoto Katsuta ha perso diversi secondi in prova. Il giapponese ha sbattuto con la ruota posteriore sinistra contro un banco di terra, finendo per girarsi in un tratto molto stretto in mezzo al bosco.

La GR Yaris Rally1 numero 18 non ha subìto danni, tanto da permettere al giapponese di riprendere regolarmente la speciale e di concluderla senza troppo affanno. Per il giapponese solo un danno al passaruota posteriore sinistro.

Dietro all'estone, ultimo pilota al volante di una vettura Rally1 nella classifica generale, si apre lo spazio per il WRC2. Oliver Solberg continua a controllare la gara con oltre mezzo minuto di vantaggio nei confronti del compagno di squadra Gus Greensmith, secondo. Terza posizione per Yohan Rossel con la prima Citroen C3 Rally2, ma il francese dovrà aumentare il suo ritmo, perché alle sue spalle sta rimontando in maniera furiosa Andreas Mikkelsen.

Il norvegese ha rosicchiato decine di secondi a Rossel, portandosi a 6"4 dal podio di categoria dopo la foratura che ieri lo aveva fatto precipitare in classifica. Merita però una citazione il pilota WRC2 più veloce di giornata, ossia Adrien Fourmaux. Il francese, fermato ieri da 2 forature, si sta dimostrando anche oggi il più veloce in gara, vincendo le prime 2 speciali della mattina in modo dominante. Una vera beffa per lui e per M-Sport quanto accaduto ieri.

Il giro mattutino della seconda tappa del Rally del Portogallo termina qui. Ora tutti i piloti potranno usufruire del Service di metà giornata per preparare le vetture per il giro pomeridiano che scatterà con la PS12, la Vieira do Minho 2 di 26,61 chilometri. La prima vettura, la Toyota GR Yaris Rally1 di Takamoto Katsuta e Aaron Johnston entrerà in prova alle ore 16:05 italiane.

Rally del Portogallo - WRC 2023 - Classifica dopo la PS11

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 2h09'48”9 2 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +52"4 3 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +57"0 4 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +57"9 5 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +1'34"1 6 Solberg/Edmondson Skoda Fabia RS Rally2 +6'13"9 7 Greensmith/Andersson Skoda Fabia RS Rally2 +6'50"9 8 Rossel/Dunand Citroen C3 Rally2 +7'37"3 +0'40" 9 Mikkelsen/Eriksen Skoda Fabia RS Rally2 +7'43"7 10 Bulacia/Vallejo Skoda Fabia RS Rally2 +8'19"3