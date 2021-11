WRC | Rally Monza, PS10: Ogier si riprende la leadership

La vetta della classifica dell'ACI Rally Monza Italia continua a passare di mano nemmeno fosse una banconota o una moneta. Nella Prova Speciale 10, la San Fermo 2 di 14,80 chilometri, abbiamo assistito all'ennesimo cambio di leadership dell'ultimo evento del WRC 2021.

Sébastien Ogier ha ottenuto il miglior tempo in 9'11"1, mentre Elfyn Evans, il suo rivale per la vittoria di questo rally e del titolo iridato Piloti, non è andato oltre il sesto crono, staccato di 3"4.

Questo ha riportato il 7 volte iridato in testa alla classifica generale dopo quanto avvenuto nella PS8, la prima di questa mattina. Tra i due contendenti e compagni di squadra in Toyota Racing, però, c'è appena 1"1 e manca ancora la prova più lunga della giornata da disputare.

Sicuramente una bella attrazione per un rally che ha mostrato di avere tutti i crismi per poterci stare, nel calendario WRC. Bello anche vedere tanto pubblico accorso a bordo strada per vedere i propri beniamini e l'ultima uscita della storia delle WRC Plus, almeno in una gara WRC.

Ottimo tempo di Thierry Neuville. Il belga di Hyundai Motorsport, nonostante l'anteriore danneggiato della sua i20 Coupé WRC, è riuscito comunque a ottenere il secondo tempo di speciale, iniziando la sua rimonta verso il podio.

Al termine della prova il 33enne di Sankt Vith ha dichiarato di puntare ancora al podio, dunque certamente proverà a recuperare sul compagno di squadra Dani Sordo. Ora, tra i due, ci sono 16"3.

Buona prova anche di Teemu Suninen, il quale, grazie a un passo molto più competitivo sin dalla prima prova di questa mattina, è riuscito a recuperare e a superare Gus Greensmith nella classifica generale. ora il finnico di Hyundai Motorsport è settimo, a 19"6 da Takamoto Katsuta che lo precede.

ACI Rally Monza Italia - Classifica dopo la PS10

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC 138'50”9 2 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +1"1 3 Sordo/Carrera Hyundai i20 Coupé WRC +28"0 4 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +44"3 5 Solberg/Edmondson Hyundai i20 Coupé WRC +1'03"5 6 Katsuta/Johnston Toyota Yaris WRC +1'24"5 7 Suninen/Markkula Hyundai i20 Coupé WRC +1'44"1 8 Greensmith/Andersson Ford Fiesta WRC +1'47"5 9 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +2'46"9 10 Rossel/Renucci Citroen C3 Rally2 +6'22"1