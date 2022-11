WRC | Rally Giappone, Tappa 2: Neuville leader, Rovanperä fora

Carica lettore audio

La Seconda Tappa del Rally del Giappone va in archivio con Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe balzati al comando di quest'ultima gara della stagione 2022 del WRC che si svolge lungo i percorsi asfaltati del Sol Levante.

La coppia della Hyundai Motorsport ha affrontato senza sbavature le 6 Prove Speciali sulle 7 previste per la giornata di sabato (cancellata solamente una delle due Super Speciali finali, per altro uguali, causa ritardo nella partenza della prima), andate tutte in scena senza patemi a differenza di quanto accaduto venerdì.

Nonostante alcuni grattacapi dovuti alle note e ad un tombino malmesso che li ha fatti sudare freddo, i belgi hanno sempre mantenuto un ritmo costante e pur vincendo solamente la PS14 'Okazaki City SSS' (1,40 km) hanno sfilato il primato dalle mani di Elfyn Evans/Scott Martin, i quali avevano cominciato fortissimo aggiudicandosi subito la PS8 'Nukata Forest 1' (20,56 km), ma poi ritrovandosi praticamente sempre dietro alla i20 N dei rivali, che ora conducono le operazioni con 4" di vantaggio su di loro.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

In casa Toyota la giornata è stata piuttosto complicata perché oltre a vedere Evans/Martin superati nella lotta per il primato, si registra una foratura che fa sprofondare Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen fuori dalla Top10.

Un errore dei Campioni in carica ha mandato la GR Yaris a sbattere contro la parete rocciosa a bordo strada provocando il danneggiamento della copertura Pirelli anteriore destra nel corso della PS8, poi in quella successiva un altro colpo subìto ha rovinato un cerchio, spingendo i finnici a montare nuovamente la precedente ruota, gonfiando la gomma, per completare il tratto di collegamento fino al Parco Assistenza preservando l'altra.

Tutto questo gli ha provocato anche un doppio ritardo al controllo orario, con conseguente penalità di 1'40" sul groppone.

La classifica vede quindi salire sul podio virtuale Ott Tänak/Martin Järveoja, vincitori della PS10 'Shinshiro City' (7,08 km) ma con 39"9 di ritardo dalla vetta anche per via di una Hyundai su cui non hanno trovato le giuste soluzioni di assetto per sentirsi a loro agio.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Tomasz Kaliński

La Top5 generale annovera anche le Toyota di Takamoto Katsuta/Aaron Johnston, ad oltre 1' dal podio, e Sébastien Ogier/Vincent Landais, letteralmente scatenati e in piena rimonta dopo i guai accusati venerdì. I francesi hanno conquistato il successo cronometrico nelle tratte PS9 'Lake Mikawako 1' (14,74 km), PS11 'Nukata Forest 2' e PS12 'Lake Mikawako 2', risalendo velocemente la china seppur ora il quarto posto sembri un po' lontano per sperare in un'ulteriore scalata visti i 2'46" che dovrebbero recuperare.

In casa M-Sport hanno invece rimesso in sesto la Ford Puma di Craig Breen/James Fulton, che però sono troppo indietro per ambire alla zona punti, almeno per il momento. I migliori rappresentanti dell'Ovale Blu restano quindi Gus Greensmith/Jonas Andersson, serenamente in sesta piazza senza grosse ambizioni se non quelle di divertirsi e non commettere errori.

Emil Lindholm, Reeta Hämäläinen, Toksport WRT Skoda Fabia Evo Rally2 Photo by: Red Bull Content Pool

Nella Top10 generale ci sono anche i piloti della Classe WRC2 e qui bisogna segnalare la giornatissima di Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen, i quali sentendo odore di titolo hanno praticamente lasciato briciole ai rivali.

Il duo della Toksport WRT ha vinto le prime quattro prove odierne con la Škoda Fabia Rally2 Evo issandosi al settimo posto generale e allungando fino a 47"6 sui compagni di squadra Sami Pajari/Enni Mälkönen.

L'ultimo gradino del podio di categoria se lo stanno giocando le Hyundai i20 N Rally2 di Grégoire Munster/Louis Louka e Teemu Suninen/Mikko Markkula, divisi da 2"2 anche per via di 50" di penalità comminati ai finnici per ritardo ad un controllo orario.

Alle loro spalle, nel computo generale, ci sono i sopracitati Rovanperä/Halttunen, che vedono il decimo posto assoluto a 45"2.

Domenica sono previste le ultime cinque PS, due delle quali ripetute un paio di volte, andando a concludere Rally del Giappone e stagione 2022.