WRC | Rally Finlandia, PS19-20: Tanak resiste a Rovanpera

Carica lettore audio

Il risultato finale della tappa di sabato al Rally di Finlandia aveva regalato incertezza e una bella lotta tra Ott Tanak e Kalle Rovanpera da potersi gustare questa mattina, ma il pilota estone di Hyundai Motorsport ha deciso di mettere le cose in chiaro sin da subito.

Tanak ha infatti vinto la Prova Speciale 19, la Oittila 1 di 10,84 chilometri, precedendo proprio Rovanpera di 1"9. Nella Prova Speciale 20, la Ruuhimaki 1 di 11,12 chilometri, Tanak si è ripetuto, facendo meglio di pochi centesimi rispetto al rivale.

Per questo motivo anche Rovanpera è dato come vincitore della speciale, al netto della differenza di centesimi in favore di Tanak, i due sono ora leggermente più lontani di quanto non fossero prima di partire per l'ultima tappa di questa edizione del Rally di Finlandia.

Tanak può contare su un vantaggio di 10"3 quando mancano appena due prove speciali al termine dell'evento, avvicinandosi così alla seconda vittoria stagionale dopo quella ottenuta a inizio giugno sugli sterrati della Sardegna.

Dietro ai due contendenti per la vittoria, Esapekka Lappi ha messo al sicuro la terza posizione. Elfyn Evans, in realtà, aveva già perso ieri il treno giusto per poter agguantare il podio a causa di un problema alla sospensione, danneggiata probabilmente nel contatto con una roccia nella PS17.

Buon inizio di mattinata per Thierry Neuville, terzo in entrambe le prove fatte. Il belga sembra aver trovato finalmente un assetto più consono alle sue esigenze, ma va sottolineato come sia Lappi che Evans non abbiano più alcun motivo di spingere a fondo, avendo già le proprie posizioni assicurate.

Se Tanak ha aumentato il suo margine su Rovanpera, Teemu Suninen ha fatto lo stesso con Emil Lindholm nel WRC2. L'ex pilota di M-Sport ha preceduto il rivale di pochi decimi, quel tanto che basta a portare il suo vantaggio a 11"3.