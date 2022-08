WRC | Rally Finlandia, PS21: Lappi capotta e danneggia la Yaris

Carica lettore audio

La penultima speciale del Rally di Finlandia ha regalato un'inatteso momento di tensione. Esapekka Lappi ha commesso un errore nell'ultimo settore della Prova Speciale 21, la Oittila 2 di 10,84 chilometri, uscendo di strada.

Il finlandese di Toyota Racing ha commesso un errore entrando in una curva stretta sinistrorsa. La velocità con cui ha approcciato la curva era troppo alta e la GR Yaris numero 4 è scivolata verso l'esterno.

La ruota posteriore sinistra ha fatto da perno contro un piccolo cumulo di terra facendo capottare Lappi e Janne Ferm, il suo navigatore, per tre volte. Nella carambola la vettura del trentenne finlandese ha riportato diversi danni: dal parabrezza, al montante anteriore sinistro, sino ad arrivare all'intera ala posteriore.

Ma non è tutto. Sebbene Lappi sia riuscito ad arrivare in fondo alla prova, una volta arrivato al termine è stato chiaro come anche il radiatore abbia subìto danni nella serie di capottamenti nel campo.

Per questo motivo Esapekka e il suo navigatore si sono fermati lungo la strada, poco dopo in traguardo della prova, per intervenire e tappare le falle createsi nel radiatore. I due hanno usato pasta modellante, ma anche acqua di un lago vicino al punto in cui si trovavano per provare a riempire il radiatore ed evitare il surriscaldamento del motore.

Non è ancora chiaro se Lappi riuscirà a prendere parte alla Power Stage. Se così non fosse sarebbe una beffa clamorosa per un pilota che aveva sino a qui meritato di occupare la terza posizione nella classifica generale dell'evento di casa.

Per la cronaca, la prova speciale è stata vinta da Kalle Rovanpera con tre decimi di vantaggio nei confronti del leader della gara Ott Tanak. Ora l'estone di Hyundai Motorsport ha un vantaggio di 10" netti sul leader del Mondiale quando manca appena una prova al termine delle ostilità.