WRC, Rally Finland, PS7: Evans si avvicina a Tanak

Il Rally di Finlandia è ripartito questa mattina con un'alba splendida, che ha fatto da prima luce alle vetture entrate per prime nella Prova Speciale 7, la Kakaristo - Hassi 1 di 18,17 chilometri.

A vincere la prova è stato Elfyn Evans, il quale ha completato la prova con il tempo più rapido in 8'34"5. Questo tempo è stato sufficiente per battere di 2 decimi Craig Breen, pilota Hyundai Motorsport e leader del terzultimo evento del Mondiale Rally 2021.

Grazie a questo risultato il gallese della Toyota si è portato a ridosso della seconda posizione, attualmente nelle mani di Ott Tanak. Ora Evans ha appena 1"9 di ritardo dall'estone e, qualora Elfyn dovesse riuscire nel sorpasso, per Toyota sarebbe una grande notizia dal punto di vista del Mondiale Costruttori, perché andrebbe a spezzare la doppietta Hyundai generata nella giornata di ieri.

Con questo tempo Evans ha anche staccato i due rivali per il terzo posto, ovvero Kalle Rovanpera ed Esapekka Lappi. I due finlandesi non sono riusciti a contenere il divario da Evans nella PS7 e ora Rovanpera ha un ritardo di 6"4 dal gradino più basso del podio. Lappi, invece, si trova a 1"6 da Rovanpera, per cui la lotta per il quarto posto è aperta.

Thierry Neuville è ripartito molto più forte rispetto alla giornata di ieri. Il suo quarto tempo lo ha portato a recuperare qualche secondo su gran parte dei piloti che lo precedono, ma la strada per raggiungerli è ancora lunga. Il suo ritardo dalla Top 5 è di 20"4.

Da segnalare il ritiro di Oliver Solberg, autore di un incidente al chilometro 3,3 della prova. Lo svedese-norvegese è finito per capottare la Hyundai i20 N Rally2 dopo essere finito in un fosso. La vettura si è fermata contro un albero, appoggiata a terra sul tettuccio. Fortunatamente l'equipaggio è uscito illeso dalla carambola.

Rally di Finlandia - Classifica generale dopo la PS7

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC 52'26”0 2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +4"0 3 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +5"9 4 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +12"3 5 Lappi/Ferm Toyota Yaris WRC +13"9 6 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +34"3 7 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +42"4 8 Katsuta/Johnston Toyota Yaris WRC +1'02"8 9 Greensmith/Patterson Ford Fiesa WRC +1'42"5 10 Fourmaux/Coria Ford Fiesa WRC +2'16"5