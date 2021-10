WRC, Rally Finlandia, PS6: Breen vola al comando!

Il buio arriva e cambia tutto. Ma proprio tutto. Al termine della prima giornata di gara il Rally di Finlandia mostra un altro volto, quello di una classifica generale rivoluzionata dall'ultima prova, la PS6 Oittila di 19,75 chilometri, svolta nell'oscurità, alle 19:00 locali.

Nella prova, stretta, con i fossi a un passo e resa oscura dal tramonto ormai terminato, ne è uscito alla grande Elfyn Evans, capace di vincere la prima prova del suo fine settimana.

Ma a gioire, forse in maniera inaspettata, è stato Craig Breen. Dopo aver ridotto a 1"5 il suo ritardo da Ott Tanak nella prova precedente, in questa speciale il nord-irlandese della Hyundai ha colto un ottimo secondo tempo che, unito alle difficoltà di Tanak nell'oscurità, lo hanno portato al comando della classifica generale del terzultimo evento del Mondiale Rally 2021.

Tanak, forse timoroso di gettare al vento quanto fatto sino alla PS5, ha preferito non prendersi troppi rischi. Breen, invece, si è trovato molto bene in una condizione complicata per tutti e si è esaltato. Ora andrà a dormire da leader della classifica generale, dopo un pomeriggio per lui e per Hyundai Motorsport a dir poco esaltante.

Breen e Tanak danno a Hyundai la doppietta provvisoria, ma dovranno comunque stare molto attenti, considerando che grazie alla vittoria di speciale Elfyn Evans ha praticamente annullato il suo ritardo da loro. Ora il gallese della Toyota è a 6"1 dalla vetta e a 3"3 dal secondo posto.

Evans è salito al terzo posto di nuovo, ma la partita è a dir poco aperta, perché grazie al secondo posto nella stage Esapekka Lappi è quarto, ma ad appena 6 decimi da Evans. Inoltre, sebbene Rovanpera sia scivolato dal terzo al quinto posto, è a 1"2 dal quarto posto e a 1"8 dal terzo. Insomma, in 1"8 ci sono tre piloti che lottano per l'ultimo gradino del podio.

Dietro di loro, poi, c'è un abisso. Thierry Neuville è stato il pilota che ha preso meno rischi nel buio della PS6, ma questo gli ha fatto perdere contatto con quelli davanti. Il belga è a 31"3 dalla vetta e a 23"4 da Rovanpera che lo precede, invece si è rifatto sotto Sébastien Ogier, ora a soli 2"3 da lui.

Cambia tutto anche nella classifica WRC2, con Teemu Suninen superbo nel buio e nuovo leader della classifica di categoria. Il finlandese, al volante di una Volkswagen Polo GTI R5 ha recuperato ben 2 posizioni proprio nell'ultima prova, superando sia l'ormai ex leader Mads Ostberg che Nikolay Gryazin. Oliver Solberg è quarto al volante della prima Hyundai i20 N Rally2, ma a 20"7 dal podio.

Il Rally di Finlandia riprenderà domani con la giornata più lunga, in cui saranno svolte ben 9 speciali (4 alla mattina e 5 al pomeriggio). La prima prova speciale, la PS7, scatterà domattina alle ore 7:16 italiane con la Ford Fiesta WRC di Adrien Fourmaux che entrerà in prova proprio a quell'ora.

Rally di Finlandia - Classifica generale dopo la PS6

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC 43'51”5 2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +2"8 3 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +6"1 4 Lappi/Ferm Toyota Yaris WRC +6"7 5 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +7"9 6 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +31"3 7 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +33"6 8 Katsuta/Johnston Toyota Yaris WRC +46"9 9 Greensmith/Patterson Ford Fiesa WRC +1'20"6 10 Fourmaux/Coria Ford Fiesa WRC +1'48"9