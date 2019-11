WRC: Rally d'Estonia confermato evento promozionale 2020

Il titolo Mondiale Piloti vinto con pieno merito da Ott Tanak in questa stagione di WRC dà già i primi frutti. Il Rally d'Estonia, che nel 2020 festeggerà la sua decima edizione, è stato confermato come evento promozionale del WRC.

Anche il prossimo anno il Rally d'Estonia sarà l'evento che sarà disputato nella pausa estiva del WRC. Si terrà infatti dal 24 al 26 luglio, dunque appena dopo il Safary Rally (16-19 luglio) e prima del Rally di Finlandia (6-9 agosto).

La gara che non sarà valida per il WRC 2020, risulterà comunque un'ottima opportunità per i team per preparare il Rally di Finlandia grazie a un fondo che assomiglia molto a quello del paese scandinavo.

"Non avevamo tanta scelta riguardo le date del rally perché vediamo il Rally d'Estonia come gara test in vista del Rally di Finlandia", ha dichiarato Urmo Aava, direttore del Rally d'Estonia.

"Abbiamo parlanto con i team riguardo le date e abbiamo ricevuto feedback che ci hanno poi permesso di trovare il fine settimana in cui disputare la decima edizione".

Nell'edizione 2019 tutti e 4 i team ufficiali di WRC hanno preso parte al Rally d'Estonia, vinto poi dalla Toyota con Ott Tanak e Martin Jarveoja. L'equipaggio estone ha poi vinto il Rally di Finlandia e i titoli iridati Piloti e Navigatori.