WRC | Rally Croazia, PS17-18: Neuville agguanta il podio

Carica lettore audio

L'ultima giornata di gara del Rally di Croazia, terzo appuntamento del WRC 2022, si è aperta con le prime due speciali delle 4 in programma che hanno presentato una novità molto importante legata alla Top 3.

Thierry Neuville è riuscito nel suo intento, superando Craig Breen e salendo così al terzo posto nella classifica generale del primo evento stagionale che si tiene interamente su asfalto.

Il pilota della Hyundai ha ottenuto un tempo eccezionale nella Prova Speciale 18, la Zagorska Sela - Kumrovec 1 di 14,09 chilometri, vincendola e staccando Breen di 12"3. Questo lo ha portato a superare il nord-irlandese e ad avere su di lui un vantaggio di 7"8.

Perfetta la scelta di gomme del belga: 3 Soft e 3 Hard. Grazie alle mescole più morbide ha fatto la differenza soprattutto nella prima parte, e da quel momento in poi ha costruito il suo vantaggio nei confronti di tutti gli avversari.

Se per il terzo posto le cose sono cambiate, non si può dire altrettanto per quanto riguarda la lotta per la vittoria. Kalle Rovanpera ha incrementato il suo vantaggio su Ott Tanak, unico rivale per il successo di questo evento, portandolo a 28"4.

Da segnalare le ottime prestazioni di Gus Greensmith e Pierre-Louis Loubet - entrambi piloti di M-Sport al volante di due Ford Puma Rally1 - rispettivamente terzo e quarto nella PS18.

La PS17, invece, è stata vinta da Esapekka Lappi, il quale, al di là di essere fuori dai giochi sin dalla prima speciale della gara, ha commesso un errore nella speciale successiva interpretando male un incrocio, perdendo così diversi secondi e la possibilità di ripetersi.