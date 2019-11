WRC, Rally Catalogna, PS7: Neuville vola ed è il nuovo leader!

Thierry Neuville vuole tenere aperta la lotta per il titolo Mondiale Piloti WRC fino al Rally d'Australia a tutti i costi. Non a caso è partito subito forte in avvio di seconda tappa del Rally di Catalogna, vincendo la Prova Speciale 7, la Savallà 1 lunga 14,08 chilometri.

La cosa più importante, almeno per lui, è aver superato Sébastien Loeb ed essere salito in testa alla classifica generale del Rally di Catalogna. Ora Il belga ha 3"2 di vantaggio su Loeb, il quale ha perso qualche secondo di troppo nella parte finale della prova.

Ott Tanak non ha un passo adeguato per seguire le Hyundai, ma può consolarsi con un'ottima prova di Kris Meeke. Il pilota nord-irlandese è salito in terza posizione superando Daniel Sordo.

Il pilota spagnolo non è stato autore di una buona prova, nonostante la stage si sia svolta sul fondo che da sempre predilige, l'asfalto. Per questo Meeke è riuscito a superarlo e a portare la prima Toyota Yaris in terza posizione.

Tanak è quinto, ma staccato di 12"1 nei confronti di Sordo e sembra difficile possa cambiare marcia e recuperare sullo spagnolo, almeno in questo giro mattutino. Da segnalare il tempo perso da Takamoto Katsuta, fermo a inizio mattina a causa di un guasto al cambio sulla sua Toyota Yaris WRC gestita dal team Tommi Makinen Racing.

Cambio anche ai vertici della classifica WRC2, con Mads Ostberg che sale in testa al volante della prima Citroen C3 R5. Seconda posizione per Eric Camilli, con la seconda C3 R5. Se la Casa francese deve disperarsi per quanto accaduto a Ogier e Lappi, può consolarsi per le grandi prestazioni che stanno sfoderando i propri piloti nella classe minore del WRC.

Rally di Catalogna - Classifica generale dopo la PS7