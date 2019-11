WRC, Rally Catalogna, PS8-9: Neuville allunga, Meeke sbatte

Thierry Neuville continua nella sua marcia inarrestabile aumentando il suo vantaggio nei confronti dei diretti rivali per la vittoria del Rally di Catalogna, penultimo appuntamento del WRC 2019. Il pilota della Hyundai, dopo aver vinto la PS7, ha ottenuto lo scratch nella PS8, mentre nella PS9 ha dovuto gestire la sua i20.

A metà dell'ultima speciale ha dovuto fare i conti con un problema ai freni che lo ha rallentato, ma ha comunque perso pochi decimi dai piloti che rappresentano il suo riferimento in questo fine settimana. Ora ha un vantaggio di 11"4 sul primo degli inseguitori, che continua a essere Sébastien Loeb.

Il francese ha perso la testa della corsa nella prima speciale di oggi, ma è riuscito a rimanere alle spalle del compagno di squadra nonostante un passo gara non all'altezza di quello mostrato ieri.

Nella prima speciale del pomeriggio, però, il 9 volte iridato potrà gestire un vantaggio di 5"4 sul compagno di squadra Daniel Sordo, che è tornato in terza posizione dopo l'incidente che ha tolto dalla gara Kris Meeke, regalando dunque alla Hyundai una nuova tripletta nella classifica generale.

Meeke sino alla PS8 era il miglior pilota Toyota nella generale, ma a 1,4 chilometri dall'avvio della prova ha commesso un errore finendo per sbattere prima contro il guard rail all'esterno della curva e poi contro la roccia, dall'altra parte della carreggiata. La sua Yaris è apparsa subito molto danneggiata all'anteriore, ma anche al posteriore con l'ala posteriore divelta e la ruota posteriore destra mancante.

Ne ha così approfuttato anche Ott Tanak. Il leader del Mondiale è salito in quarta posizione, anche se dovrà colmare un gap di quasi 10" prima di poter lottare per la posizione più bassa del podio e aiutare Toyota a rimanere in ballo sino all'Australia per vincere il Mondiale Costruttori.

La Top 5 è completata da Jari-Matti Latvala, staccato a sua volta di 10" dal leader del Mondiale che lo precede. In questo fine settimana stanno faticando le Ford Fiesta WRC del team M-Sport. Elfyn Evans e Teemu Suninen si trovano in sesta e settima piazza, davanti a un Sébastien Ogier tornato nella Top 10 grazie al ritiro di Meeke e ai problemi al cambio che hanno rallentato Takamoto Katsuta all'inizio della giornata.

Mads Ostberg ha completato il giro mattutino in testa al WRC2 Pro al volante della Citroen C3 R5, ma è apparso piuttosto contrariato al termine dell'ultima prova a causa di un guasto sulla sua vettura. Kalle Rovanpera è salito in seconda posizione dopo una prima giornata di gara ben al di sotto delle aspettative.

Il giro mattutino della seconda tappa del Rally di Catalogna termina qui. I piloti ora potranno usufruire del Service di metà giornata per preparare le rispettive vetture al giro pomeridiano che scatterà alle 14:01 italiane con la PS10.

Rally di Catalogna - Classifica generale dopo la PS9