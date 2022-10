WRC | Nuova Zelanda, PS10 cancellata: brutto incidente di Greensmith

Carica lettore audio

La Prova Speciale 10 del Rally Nuova Zelanda, la Komokoriki 1 di 5,81 chilometri, ha completato uno dei giri più pieni di colpi di scena dell'intera stagione 2022 del WRC.

La prova è stata prima sospesa con l'esposizione della bandiera rossa e poi cancellata definitivamente per via di un brutto incidente occorso a Gus Greensmith e Jonas Andersson.

L'equipaggio di M-Sport è stato protagonista di un errore verso la seconda parte della prova. Greensmith ha tagliato troppo presto una curva sinistrorsa, finendo per entrare nella stessa troppo rapidamente.

Questo ha provocato un inevitabile sottosterzo, che ha fatto scivolare la Ford Puma verso l'esterno della sede stradale. Greensmith e Andersson sono conseguentemente finiti in un fosso: la Puma si è impuntata con il muso ad alta velocità e ha iniziato a capottare, finendo la propria evoluzione qualche decina di metri più avanti.

La vettura si è fermata quasi in mezzo alla sede stradale, letteralmente distrutta. Fortunatamente sia Greensmith che Andersson sono usciti immediatamente dall'abitacolo e sono illesi.

La Puma, però, non è stata spostata dal punto in cui ha terminato la propria evoluzione. Per questo la direzione gara ha prima esposto la bandiera rossa pochi secondi prima che transitasse Rovanpera nel punto dell'incidente, poi ha cancellato la prova, facendo passare i piloti che ancora non erano scesi in prova da una strada secondaria per raggiungere il Parco Assistenza e usufruire del Service di metà giornata per preparare le vetture al giro pomeridiano.

Rally Nuova Zelanda 2022 - Classifica dopo la PS10

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 1h59'25”5 +5"0 2 Tanak(Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +4"6 +5"0 3 Ogier/Veillas Toyota GR Yaris Rally1 +6"5 4 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +30"4 5 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +1'03"9 +5"0 6 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +1'04"9 7 Solberg/Edmondson Hyundai i20 N Rally1 +1'55"1 8 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +2'03"6 9 Paddon/Kennard Hyundai i20 N Rally2 +6'24"8 10 Bertelli/Granai Ford Puma Rally1 +6'56"9