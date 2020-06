WRC: niente Rally Liepaja per il calendario 2020. Rimane gara ERC

Ormai da qualche settimana i promotori del WRC stanno cercando di trovare una quadra per avere un nuovo calendario 2020 del Mondiale Rally che possa avere almeno 6-7 eventi da unire ai 3 già disputati a inizio anno. Per questo motivo uno degli obiettivi è unire WRC ed ERC.

Nelle ultime ore, però, una possibile soluzione è venuta meno. Stiamo parlando del Rally Liepaja. Gli organizzatori della gara hanno diffuso un comunicato in cui hanno fatto sapere di essere stati costretti a interrompere le trattative con i promotori del WRC.

"Ringraziamo i promotori del WRC per aver riconosciuto la nostra gara come un evento degno di essere incluso nel WRC. Questa è una grande testimonianza di quanto abbiamo fatto a partire dal 2012, quando abbiamo iniziato i preparative per il primo Rally Liepaja e ringraziao Eurosport Events per il loro sostegno", ha dichiarato Raimonds Strokss, diretto redella RA Events.

"In questi giorni abbiamo fatto un lavoro enorme, cercando di dimostrare ai promotori del WRC che noi e tutta la Lettonia non abbiamo paura di lavorare sodo e di accettare una sfida così grande come l'organizzazione di un evento WRC in così poco tempo. Tuttavia, per vari motivi. non è stato possibile trovare un accordo. Dunque il Rally ERC Liepaja non farà parte del nuovo calendario WRC 2020".

"Vogliamo ringraziare il governo della Lettonia, le nostre città ospitanti del rally, i nostri partner, i media e tutti gli appassionati del rally per la fiducia dimostrata e il supporto fornito. Ma dobbiamo ricordare che alla Lettonia e all'ERC Rally Liepaja è stata offerta un'opportunità unica. Eravamo a un passo dal trovare un accordo per ospitare un rally WRC nel Baltico per la prima volta, e dobbiamo ancora scoprire a quali opportunità questo potrebbe portare in futuro".

In questo modo si libera lo slot che avrebbe occupato il Rally Liepaja, ossia quello dal 14 al 16 agosto, almeno per quanto riguarda il WRC. La gara in Lettonia si terrà comunque, ma con i soli protagonisti dell'ERC. La prima gara del nuovo calendario WRC 2020 dovrebbe comunque tenersi nel mese di agosto, per la precisione a inizio mese, con il Rally Estonia.