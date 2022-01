WRC | Monte-Carlo, PS9: Evans super, Tanak fora

Il Rallye Monte-Carlo 2022 è ripreso questa mattina con la Prova Speciale 9, la Le Fugeret/Thorame-Haute di 16,80 chilometri. In questa prova abbiamo assistito alla prima vittoria di speciale di questa stagione firmata da Elfyn Evans.

Il pilota di Toyota Racing ha fermato il cronometro in 9'12"8, battendo di appena 7 decimi di secondo un Kalle Rovanpera apparso trasformato rispetto alla giornata di ieri. Evans, grazie a questo successo, si è rifatto sotto nei confronti di Sébastien Ogier. Tra i 2 compagni di squadra ci sono 8"2.

L'8 volte campione del mondo ha completato la tripletta Toyota in vetta alla PS9 firmando il terzo tempo a 3"9 da Evans. Questo risultato certifica come la GR Yaris Rally1, almeno al momento, ricalchi le caratteristiche della Yaris precedente, ovvero molto forte in prove - come questa - in cui ci sono diversi tratti guidati e tortuosi.

L'unico pilota che è riuscito ad avvicinarsi al trio di Yaris è stato Thierry Neuville, quarto al volante della prima Hyundai i20 N Rally1. Il belga, a fine prova, si è lamentato di avvertire gli stessi problemi denunciati nella giornata di ieri, dunque tanto sottosterzo e la vettura che scivola sul fondo più insidioso, dove c'è più ghiaccio.

Sarà dunque interessante capire come le Hyundai affronteranno la prova di Sisteron, la terza di oggi, dove vi saranno punti con black ice, con neve compatta e ghiaccio. Il team di Alzenau ha scelto solo gomme Soft e Supersoft, senza portare con sé gomme chiodate. Una scelta diametralmente opposta rispetto agli avversari. Vedremo a fine giro chi avrà auto ragione.

Intanto in casa Hyundai c'è da prendere atto della foratura che ha fatto perdere a Ott Tanak più di un minuto. L'estone ha raccontato di essere stato frenato da una foratura lenta, per questo ha scelto di non fermarsi in prova a cambiare la gomma e, a conti fatti, forse ha avuto ragione lui.

In questo modo hanno guadagnato una posizione nella generale sia Craig Breen che Gus Greensmith, ora rispettivamente quinto e sesto. Sébastien Loeb, invece, ha faticato a trovare il giusto ritmo di prova come lui stesso ha affermato, perdendo così secondi preziosi da Ogier. Tra i due, ora, ci sono 6"5 in favore dell'alsaziano di M-Sport. Ogier sembra aver aperto la caccia al primo posto.

WRC - Rallye Monte-Carlo 2022 - Classifica dopo la PS9

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Loeb/Galmiche Ford Puma Rally1 1h32'09”1 2 Ogier/Veillas Toyota GR Yaris Rally1 +6"5 3 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +14"7 4 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +45"5 5 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +58"0 6 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +1'08"7 7 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +1'34"9 8 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +2'06"2 9 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +2'06"2 10 Solberg/Edmondson Hyundai i20 N Rally1 +2'31"5