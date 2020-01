WRC, Monte-Carlo, PS1: Ogier vola. Disastro M-Sport

E' troppo presto per dire se Ogier riuscirà davvero a dare la caccia al settimo titolo iridato WRC della sua carriera, ma quello che ha mostrato nella Prova Speciale 1 del Rallye Monte-Carlo non può lasciare sereni i suoi principali rivali.

Nella Malijai - Puimichel di 17,47 chilometri - la stage che ha aperto il Mondiale Rally 2020 - Il nuovo pilota della Toyota ha ottenuto il miglior tempo in 9'53"4, battendo di 1"8 il primo degli avversari: Ott Tanak. Anche l'estone ha iniziato la sua nuova avventura in Hyundai in maniera convincente, perché se consideriamo quanto poco conosca la i20 Coupé WRC Plus, il suo tempo è davvero degno di nota.

Tornando a Ogier, il francese è arrivato alla fine della prova visibilmente soddisfatto, con un viso ben differente da quello mostrato per gran parte della stagione passata quando era la punta di diamante di Citroen Racing.

Regala un sorriso a Toyota anche Elfyn Evans, perché il gallese è riuscito a cogliere il terzo tempo di speciale ad appena 1 decimo di secondo da Tanak. Anche lui è all'esordio nel Mondiale sulla Yaris, ma sembra già trovarsi a proprio agio.

Ci si attendeva di più da Thierry Neuville, quarto e unico pilota in Top 5 a conoscere bene la vettura con cui corre. Va detto però che il belga sembrerebbe aver scelto una strategia gomme che dovrebbe dare i suoi frutti nella seconda e ultima prova notturna di oggi. Dietro di lui, intanto, troviamo il rookie Kalle Rovanpera, accreditato del quinto tempo.

Il giovane finlandese della Toyota si è anche tolto la soddisfazione di mettersi alle spalle un pilota del calibro di Sébastien Loeb, il "Cannibale", il vincitore di 9 titoli iridati WRC. Un debutto davvero considerevole per il campione del mondo in carica del WRC2.

Merita un capitolo a parte M-Sport. O meglio, le tre Fiesta ufficiali della squadra diretta da Richard Millener. teemu Suninen, Esapekka Lappi e Gus Greensmith sono stati costretti a rallentare nella seconda parte della prova a causa di un allarme comune apparso sul dashboard delle rispettive vetture, quello della temperatura dell'acqua. Questo si è alzato vertiginosamente, tanto da costringere i tre piloti a subire distacchi già molto pesanti.

A causare il problema sono state le foglie che hanno intasato una delle due bocche d'aerazione anteriori delle Fiesta - quella inferiore - e, pur essendo un problema banale, hanno portato a un risultato disastroso per il team di Cockermouth.

Rallye Monte-Carlo - Classifica dopo la PS1

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC 9'53”4 2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +1"8 3 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +1"9 4 Neuville/Gilsoul Hyundai i20 Coupé WRC +6"4 5 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +10"2 6 Loeb/Elena Hyundai i20 Coupé WRC +10"9 7 Suninen/Lehtinen Ford Fiesta WRC +17"1 8 Lapp/Ferm Ford Fiesta WRC +21"6 9 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +27"2 10 Greensmith/Edmondson Ford Fiesta WRC +33"7

