WRC Hyundai a Monte-Carlo con un posteriore "ibrido" delle i20

Hyundai Motorsdport si è presentata al Rallye Monte-Carlo, prima gara del WRC 2020, non solo con la nuova line up che prevede la presenza del nuovo campione del mondo Ott Tanak, ma anche con la principale novità provata nel corso dei test di fine dicembre 2019.

Stiamo parlando del nuovo diffusore posteriore, preparato nel corso della stagione passata per essere poi omologato a inizio gennaio 2020 ed essere subito utilizzato a partire da Monte-Carlo. Questo nuovo elemento è stato studiato per avere un angolo maggiore d'uscita dell'aria dal fondo della vettura. Questo porta a una fuoriuscita più rapida dei flussi con una pressione minore, generando così un maggior carico aerodinamico. Nuova inoltre la forma dei bordi laterali, ora tondeggianti, mentre nelle ultime 3 stagioni sono stati squadrati.

Stando a quanto visto nello Shakedown, Hyundai ha però adottato una soluzione intermedia, ibrida, rispetto a quella provata nei test dai piloti ufficiali di Alzenau (foto sopra, quella di copertina dell'articolo). Il diffusore, come detto, è stato introdotto. Sintomo di buon funzionamento dell'elemento che consente di fare alle i20 un passo avanti nelle prestazioni.

Ciò che invece non è comparso è il terminale di scarico centrale. Nei test - come potete vedere dalla foto qui sopra - era stato posizionato pochi millimetri sopra il nuovo diffusore per cercare di pulire l'aria uscita proprio dal nuovo elemento e farla defluire in maniera più rapida.

A Monte-Carlo, invece, lo scarico è tornato ad aver collocazione nella zona destrorsa del retrotreno, poco sopra la sesta delle sette finestre create dai profili verticali del diffusore chiamati a "pettinare" l'aria in uscita dal fondo vettura.

Presente anche la seconda delle tre novità provate a partire dai test pre-stagionali. Sulle tre Hyundai i20 Coupé WRC di Tanak, Neuville e Loeb ci sono i nuovi airscope (foto sotto sulla i20 di Loeb), ora più larghi e piatti dei precedenti. L'obiettivo è mantenere l'efficienza garantita dai precedenti, ma diminuendo il drag, ossia la resistenza generata dalla vecchia soluzione migliorando inoltre il passaggio dell'aria verso l'ala posteriore.

Video correlati