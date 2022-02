WRC | La FIA: "E' ora di pensare alla nuova generazione di auto"

Carica lettore audio

Le Rally1 hanno appena fatto il loro esordio come le vetture di punta del WRC, sostituendo le WRC Plus, ma il loro futuro è già in discussione. Il piano che prevede l'adozione di queste vetture, le prime della storia del WRC mosse dalla propulsione ibrida, è triennale.

A quanto pare, però, la nuova era della FIA aperta con l'arrivo di Ben Sulayem porterà a un cambio di rotta da parte del WRC, che così vedrà le Rally1 protagoniste per un triennio prima di essere sostituite dalla nuova generazione di vetture all'apice della piramide dei rally.

Il nuovo vice presidente della FIA, Robert Reid, ha dichiarato infatti di aver sollecitato i promotori del Mondiale Rally a pensare alla nuova generazione di vetture. Le Rally1, che come detto adottano la propulsione ibrida, sono un passo avanti dal punto di vista della sostenibilità rispetto alle WRC Plus, ma sono arrivate troppo tardi considerando da quanti anni sia presente l'ibrido in altre categorie del motorsport.

"Una delle cose che ho detto ai promotori è che dobbiamo iniziare ora a pensare alla nuova generazione di auto", ha dichiarato Reid in un briefing con media selezionati, tra cui Motorsport.com.

"Dobbiamo assicurarci di continuare a fare dei passi avanti. Quello che stiamo facendo attualmente è un buon passo. Direi che siamo probabilmente qualche anno indietro rispetto a dove avremmo voluto essere, ma la situazione non è terribile".

"I prossimi regolamenti saranno legati alle richieste dei costruttori, vediamo dove questi vogliono dirigersi. Gran parte dell'industria automobilistica è guidata da decisioni politiche e tutto sta andando verso l'elettrificazione".

"Penso che ci sia un'enorme opportunità per la FIA e per il motorsport in generale. Possiamo essere il banco prova per un sacco di soluzioni differenti".

"Abbiamo l'idrogeno a gas, quello liquido, abbiamo l'ibrido, abbiamo l'elettrificazione completa, il carburante sostenibile senza fossili. Abbiamo anche l'E-fuel, che è al 100% sintetico. A oggi è costoso, ma scenderà di prezzo".

"Abbiamo un sacco di opzioni differenti e soluzioni per un sacco di problemi diversi in diverse discipline. Possiamo adottare anche queste tecnologie".

L'elettrificazione completa del WRC sembra però essere una strada non percorribile per il futuro a causa della tecnologia delle batterie.

"Penso che con quello che sappiamo al momento sia difficile immaginare una soluzione del genere, ma la tecnologia delle batterie sta cambiando", ha continuato Reid.

"Guidando una Tesla sappiamo che non si ha una grande autonomia delle batterie in certe condizioni climatiche. Attualmente ci sono delle restrizioni proprio per questi motivi. Direi che la tecnologia full electric ha un terreno fertile in categoria le cui gare hanno breve durata, piuttosto che in una disciplina come i rally che prevede tante prove speciali in giro per le strade comuni".

C'è infatti timore che il WRC rimanga troppo a lungo senza ulteriori costruttori che abbiano intenzione di entrare a competere, lasciando così soli Toyota, Hyundai e, in parte, Ford. Un timore concreto, considerando che il 2022 è già iniziato e che quasi certamente non ci saranno Case disposte a realizzare vetture nel corso dei prossimi mesi per correre appena un anno con le Rally1, prima di sviluppare una nuova vettura.