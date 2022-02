WRC | Rovanpera: "Il peso delle Rally1 rende tutto più difficile"

Carica lettore audio

Iniziare la stagione con la consapevolezza di non essere pronto per lottare per il vertice e, al termine del Rallye Monte-Carlo, trovarsi primo tra i piloti che prendono parte all'intero Mondiale non capita spesso. E' il caso di Kalle Rovanpera, pilota della Toyota che ha chiuso al quarto posto ma si è trovato al terzo grazie alla vittoria nella Power Stage.

Esclusi i due Sébastien, Loeb e Ogier, che lo precedono nella classifica generale, Rovanpera si è trovato leader in pectore del WRC 2022, a quasi un anno di distanza dalla prima e ultima volta in cui il giovane finnico si era trovato primo nel Mondiale.

Come detto, Rovanpera si era trovato a prendere parte al Rallye Monte-Carlo consapevole di avere poche speranze di fare bene. A spiegarlo è stato proprio lui a Motorsport.com.

"Sono rimasto impressionato dalla macchina, ma sono stato davvero contento del fine settimana di Monte-Carlo. Avevo iniziato con un ritmo piuttosto brutto, e con brutte sensazioni al volante. Ma poi abbiamo fatto un grande lavoro con il team per migliorare il set up".

"La vettura si è poi svelata migliore, più adatta alle mie preferenze, così siamo riusciti a migliorare di molto il nostro ritmo. Ho iniziato la gara con un assetto molto simile a quello dei miei compagni di squadra: Penso però che il problema fosse che non mi sono mai sentito a mio agio nei test. Mi aspettavo di essere in difficoltà a Monte-Carlo".

"Nei test con la macchina nuova abbiamo avuto così tanto lavoro da fare che non abbiamo potuto dedicare tanto tempo a fare il set up. Abbiamo dovuto provare tante cose, ma anche confermarne altre".

"Nei test non ho trovato la giusta strada dell'assetto. E' stato più facile lavorare sull'assetto nel corso della gara".

Rovanpera, in assenza di Loeb e Ogier, sarà costretto però ad aprire tutte le prove della prima giornata di gara al Rally di Svezia, prossimo appuntamento del Mondiale Rally. Si tratterà dell'unico rally sulla neve previsto dal calendario 2022 del WRC in cui le Rally1 si troveranno a correre in condizioni inedite.

"Le sensazioni sono positive, ma devo dire che è abbastanza difficile. Abbiamo tanto da fare per sistemare l'assetto per la neve. Quest'auto è davvero complicata su quel fondo", ha detto Rovanpera a Motorsport.com.

Toyota GR Yaris Rally1, test in Finlandia Photo by: Toyota Racing

Kalle afferma che il peso delle Rally1, che portano quasi 80 chili in più rispetto alle WRC Plus per l'adozione dell'ibrido, rende la guida molto difficile non solo sulla neve, ma anche sui fondi compatti e scivolosi.

"Questa è la prima volta con questa macchina sulla ghiaia veloce e sulla neve. Il peso di queste vetture si sente, e tanto. Ora, se c'è neve ed è abbastanza scivoloso, è davvero difficile guidare. C'è davvero tanto lavoro da fare in abitacolo per guidare".

"Devi essere davvero preciso e accurato nella guida. Non sembra così facile, ma speriamo di poter fare bene", ha concluso il pilota della Toyota.