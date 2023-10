WRC | Colpaccio Hyundai per il 2024: si è ripresa Ott Tanak

A volte ritornano. E fanno ancora più rumore se lo fanno dopo appena una stagione e dopo la risoluzione di un contratto che avrebbe tenuto assieme le parti anche nel 2023. Ott Tanak è il colpo di mercato che ha messo a segno Hyundai Motorsport per la prossima stagione del WRC, la 2024.

Il pilota estone tornerà ad Alzenau dopo appena una stagione passata in M-Sport Ford e al volante della Ford Puma Rally1 Hybrid, con cui ha vinto il Rally di Svezia. La seconda avventura con il team britannico sembrava essere iniziata nel migliore dei modi proprio con quel successo, ma poi le cose sono peggiorate in maniera drastica.

La Puma si è rivelata lontana sia dalle Toyota GR Yaris Rally1 che dalle Hyundai i20 N Rally1. Lo ha fatto nelle prestazioni e, cosa ancora più evidente, nell'affidabilità nonostante i due successi colti in Svezia a febbraio e in Cile lo scorso fine settimana.

M-Sport ha provato a trattenere Ott e il navigatore Martin Jarveoja, ma l'equipaggio estone, per la classe che ha, ha ambizioni più alte. Inoltre, a 36 anni, Tanak vuole avere ancora qualche chance di portare a casa un altro titolo iridato dopo quello - straordinario - ottenuto nel 2019 con Toyota Racing.

Il ritorno di Tanak in Hyundai Motorsport va considerato un colpo di scena, anche se le difficoltà di M-Sport Ford hanno facilitato questo percorso inverso che fa scalpore. Ott era letteralmente fuggito da Alzenau, strappando di comune accordo con il team il contratto che li avrebbe legati anche questa stagione.

Tanak non si trovava più a suo agio, pur avendo parlato di motivazioni personali nel comunicato con cui un anno fa aveva fatto sapere di aver risolto il contratto con la Casa coreana.

Con Hyundai, Tanak e Jarveoja hanno ottenuto 5 vittorie. La prima al Rally d'Estonia del 2020, l'anno del calendario decurtato a causa della pandemia da COVID-19. Nel 2021 i due hanno fatto il bis, vincendo il Rally di Finlandia, ma è stata la stagione 2022 a vederli maggiormente vincenti con la i20.

Nel primo anno con la Rally1 di Alzenau, Tanak ha conquistato tre successi: il Rally Italia Sardegna, ancora il Rally di Finlandia e il Rally di Ypres, ultima vittoria con il team allora diretto da Julien Moncet. Il 18esimo hurrà è arrivato, come detto, quest'anno al Rally di Svezia con la Ford Puma.

Ott Tänak ha dichiarato: "Sono entusiasta di rientrare in Hyundai Motorsport a partire dalla stagione WRC 2024. Da quando le nostre strade si sono separate, esattamente un anno fa, il team ha lavorato molto duramente sulla nuova struttura tecnica. Hyundai Motorsport ha una visione e un obiettivo chiari per il prossimo futuro e questo mi ha convinto a unire nuovamente le forze".

"Non vedo l'ora di lavorare con Cyril Abiteboul e François-Xavier Demaison, perché la loro esperienza e le loro conoscenze nel motorsport sono sicuramente un grande vantaggio per l'intero team. Il nostro obiettivo in questo nuovo capitolo sarà quello di vincere tutti e tre i titoli e, con la nuova struttura del team, abbiamo tutti gli strumenti necessari per raggiungerlo. Si parte!"

Il passaggio di Tanak in Hyundai dà indicazioni importanti anche sul mercato piloti per la prossima stagione. Hyundai dovrebbe aver concluso i suoi movimenti, anche se andranno monitorate eventuali decisioni riguardo Dani Sordo, Esapekka Lappi e Teemu Suninen. Il team ha dichiarato di volere prendere tempo per completare la line up piloti per il prossimo anno.

Il presidente di Hyundai Motorsport Sean Kim ha dichiarato: "Con Thierry e Ott, Hyundai Motorsport ha due degli equipaggi più talentuosi e competitivi alla guida della nostra campagna 2024. Questa combinazione è un successo comprovato; ha portato al nostro secondo titolo costruttori nel 2020 e nel 2022 abbiamo ottenuto il nostro più alto numero di vittorie in una singola stagione. Siamo lieti di riaccogliere Ott tra noi e non vediamo l'ora di lottare ancora di più insieme nel nostro prossimo capitolo".

Cyril Abiteboul, Team Principal di Hyundai Motorsport, ha dichiarato: "Hyundai Motorsport esiste per lottare per le vittorie nei rally e per i titoli di campionato. Vogliamo essere visti come un concorrente credibile con gli strumenti per fare il lavoro; questo significa la macchina, l'organizzazione e il talento di guida. Nell'esplorare le nostre opzioni per il 2024, ho aperto una discussione con Ott, che si è detto entusiasta delle rinnovate ambizioni e della struttura che stiamo mettendo in piedi. Siamo lieti che sia pronto a riprendere il lavoro incompiuto che ha con la nostra squadra. Sono certo che, nell'ambiente giusto, Thierry e Ott sapranno tirare fuori il meglio l'uno dall'altro". Con questa coppia di equipaggi vincenti assicurata, possiamo prenderci un po' di tempo per considerare strategicamente la nostra formazione completa per la prossima stagione".

Squadra che vince non si cambia. E Toyota proseguirà esattamente nella stessa maniera di quest'anno. Kalle Rovanpera ed Elfyn Evans titolari, con Sébastien Ogier e Takamoto Katsuta ad alternarsi (a volte, invece, correranno tutti e 4 insieme) sulla terza GR Yaris Rally1.

Più in divenire la situazione di M-Sport. A oggi non ci sono top driver liberi sul mercato disposti ad accettare una vera e propria sfida. Vedremo come il team britannico riuscirà a completare una line up piloti che, a oggi, ha al suo interno solo punti interrogativi.