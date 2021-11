WRC | Hyundai Italia a Monza con 2 i20 Rally2 per Crugnola e Albertini

Il Campionato del Mondo Rally 2021 chiuderà la stagione in Italia con l’ACI Rally Monza, come accaduto nel 2020. A fianco di Hyundai Motorsport, impegnata nel Mondiale Piloti e Costruttori del WRC, saranno presenti anche due nuove i20 N Rally2 gommate Pirelli che Hyundai Motorsport Customer Racing ha affidato a due equipaggi nazionali.

Saranno al via del rally lombardo i vicecampioni italiani Andrea Crugnola e Pietro Ometto, affiancati dai vincitori del Campionato Italiano Rally Asfalto Stefano Albertini e Danilo Fappani, all’esordio con Hyundai. I due equipaggi italiani correranno con RedGrey Team, squadra estone che ha maturato un’importante esperienza nelle gare internazionali con le i20 R5 e i20 N Rally2.

“Sono molto contento di poter tornare a correre una gara del Mondiale Rally, specialmente in Italia, e per questo voglio ringraziare Hyundai Motorsport Customer Racing per l’opportunità che mi ha dato”, racconta Andrea Crugnola.

“Ho dei bei ricordi del Rally di Monza che ho disputato solo nella versione completamente in autodromo. Questa sarà una gara diversa e più variegata, ma sono convinto che potremmo fare bene anche sulle altre prove".

"Nei tre rally disputati in Italia con la nuova i20 N Rally2 abbiamo conquistato una vittoria e un secondo posto. La vettura mi piace molto e cercheremo di sfruttare al meglio il grande potenziale che può esprimere, grazie anche al supporto della squadra che sarà fondamentale per trovare il miglior set-up da utilizzare in gara”.

“È stata una piacevolissima sorpresa per me e Danilo ricevere la telefonata da Hyundai Motorsport Customer Racing che ci proponeva di partecipare al Rally di Monza”, sottolinea Stefano Albertini.

“Arrivo da un finale di Campionato Italiano pieno di soddisfazioni e voglio sfruttare al meglio questa nuova opportunità, ricambiando chi ha creduto in noi con una buona prestazione. La tipologia delle prove che affronteremo mi piace e su questo fondo riesco a esprimermi al meglio. Indubbiamente sono consapevole che ci saranno molte cose nuove da conoscere e cercherò di farlo il più velocemente impegnandomi al 100%. Per questo non vedo l’ora di salire al volante della nuova i20 N Rally2”.

La nuova Hyundai i20 Rally2 ha vinto al debutto lo scorso agosto nella gara del mondiale WRC2 a Ypres in Belgio con Jari Huttunen e Mikko Lukka, mentre in Italia ha vinto il Rally del Friuli Venezia Giulia con Andrea Crugnola e Gabriele Zanni.