WRC | Ogier sarà al via del Rallye Monte-Carlo 2022 con Toyota

Il WRC 2022 partirà nel miglior modo possibile, ovvero con il Rallye di Monte-Carlo. E, al via del rally più celebre al mondo, ci sarà anche il pilota che ha vinto più edizioni nel Principato: Sébastien Ogier.

Il 7 volte iridato, a 2 settimane dall'ultimo atto del Mondiale Rally 2021 in cui si giocherà la possibilità di vincere l'ottavo titolo della carriera contro il compagno di squadra Elfyn Evans, ha annunciato che al via della prossima stagione ci sarà.

Tutti sanno che Séb non prenderà parte all'intera stagione, perché il suo obiettivo è diventare pilota WEC, anche se ancora non sa il quale categoria e con quale macchina correrà. E' certo però che al Rallye Monte-Carlo ci sarà.

"Il team sa che per il Rallye Monte-Carlo può contare su di me, ci sarò. Posso dire che questa è una cosa già certa sul mio programma per la prossima stagione", ha dichiarato Ogier.

"Per quanto riguarda il resto della stagione, ci sono ancora delle decisioni che devono essere prese. La cosa buona è che il team non mi sta facendo pressioni per decidere".

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: Toyota Racing

"Avendo a disposizione Esapekka Lappi assieme a me, significa che qualunque cosa deciderò potranno contare su un'ottima... non voglio dire seconda opzione, perchè sono sicuro che andrà molto forte, dunque questa è la possibilità che abbiamo al momento".

"Per ora, nelle discussioni che abbiamo avuto, il team è stato molto tranquillo con me, dandomi l'opportunità di decidere di fare quello che voglio. Ma, chiaramente, allo stesso tempo, non voglio essere egoista".

"Ci saranno discussioni con il team per capire la strategia da adottare. Vedremo. Mon abbiamo ancora discusso di quello".

Ogier, intanto, ha già fatto i primi passi verso il suo 2022. I primi test al volante della GR Yaris Rally1 e il nuovo navigatore, Benjamin Veillas, che prenderà il posto di Julien Ingrassia. Ricordiamo che il navigatore francese si ritirerà al termine di questa stagione e lascerà il posto all'ex navigatoredi Eric Camilli.

Intanto lo scorso fine settimana Ogier ha preso parte ai Rookie Test del WEC svolti a Sakhir, in Bahrain. Il pilota della Toyota ha provato la Hypercar GR010 Hybrid della Toyota, compiendo 84 giri e staccando il quinto miglior tempo di giornata all'esordio con l'arma del team giapponese.