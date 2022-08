Fotogallery WRC | Gli scatti più belli del Rally di Finlandia

Video | TOP & FLOP MotoGP e WRC: Ecco i veri Bagnaia e Tanak. Breen, così deludi!

In questa nuova TOP & FLOP di Motorsport.com, analizziamo il meglio e il peggio offerto dal weekend in cui MotoGP e WRC hanno dominato la scena. A Silverstone, Bagnaia mostra carattere e intelligenza riuscendo ad agguantare una preziosa vittoria che gli permette di diminuire la distanza dal leader Quartararo. In Finlandia, il WRC festeggia un ritrovato Tanak nel weekend di occasioni sprecate per Breen...