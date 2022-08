Rally Finlandia: Suninen squalificato. Lindholm vince nel WRC2

Carica lettore audio

Teemu Suninen, una doccia fredda inattesa. Nella nottata di ieri il pilota finlandese, fresco vincitore del Rally di Finlandia nella classe WRC2, è stato squalificato dai commissari di gara a causa di una irregolarità riscontrata nelle verifiche post-gara.

Sulla i20 N Rally2 ufficiale di Teemu Suninen e Mikko Markkula è stato trovato un paraurti anteriore non omologato e, per giunta, più leggero di 579 grammi rispetto al peso minimo consentito dal regolamento tecnico (3931 grammi contro i 4510 grammi minimi).

Aver avuto in macchina questo paraurti più leggero e non omologato ha portato Suninen a infrangere l'articolo 10.3.3 del Codice Sportivo FIA e l'articolo 261-02-2 dell'Appendice J del Codice Sportivo internazionale della FIA.

Per questo motivo i commissari sono stati costretti a squalificare Suninen e a togliergli la vittoria ottenuta nel primo pomeriggio di ieri nella terra natia dopo un bellissimo duello con il connazionale Emil Lindholm durato per tutto il fine settimana.

Proprio Emil Lindholm e la sua navigatrice Reeta Hamalainen sono così diventati di diritto i vincitori del Rally di Finlandia nella categoria WRC2.

Il problema è sorto sin dai test. Il team Red Grey (che mette in strada le Hyundai i20 Rally2 ufficiali) aveva sostituito il paraurti originale con uno non omologato già nel corso delle prove e non è stato più cambiato in tempo per la gara. Le altre Hyundai messe in gara dal team hanno corso con i paraurti Hyundai omologati, dunque si è trattato di un mero errore.

Questo, però, non ha rappresentato che un'attenuante non sufficiente per evitare la squalifica. Il team e l'equipaggio sono comunque responsabili dei controlli alla vettura per renderla conforme con i dettami del regolamento sportivo.

Ricordiamo inoltre che Suninen avrà il diritto di fare appello nei confronti della decisione dei commissari di gara. Se così dovesse essere, dovrà seguire i dettami impartiti dall'articolo 15 del Codice Sportivo internazionale della FIA.