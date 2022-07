WEC | Trionfo sfumato, Ferrari amara: "Sport fatto di dettagli"

Carica lettore audio

Sfuma nei secondi finali di una intensa 6 Ore di Monza, quarta prova del FIA World Endurance Championship, una meritata vittoria per Miguel Molina e Antonio Fuoco, costretti ad un rabbocco di carburante a due giri dal termine, in una gara che li vede comunque sul podio assieme ai compagni di squadra Alessandro Pier Guidi e James Calado, terzi al traguardo e nuovi leader della classifica.

In Classe LMGTE Pro, le Ferrari hanno condotto una gara di testa durante tutte e sei le ore di corsa, alla quale ha anche assistito l'AD di Ferrari, Benedetto Vigna.

Scattata dalla pole position, la 488 GTE di Alessandro Pier Guidi e James Calado ha occupato la prima posizione fino a un’ora e trenta dal termine quando, a causa di un’infrazione durante una sosta, è stata costretta ad uno stop & go di cinque secondi.

A quel punto, la leadership della gara è passata ai compagni di squadra Antonio Fuoco e Miguel Molina, fino a quel momento secondi.

Il pilota italiano e quello spagnolo, autori di una prova maiuscola, hanno gestito un margine di cinque secondi sulla Corvette di Nick Tandy e Tommy Milner, poi vincitori della corsa, fino al rabbocco di carburante, avvenuto a due giri dalla bandiera a scacchi per entrambe le Ferrari.

La 488 GTE numero 52 di AF Corse ha chiuso al secondo posto, a 19”4 dal duo anglo-americano, mentre la numero 51 al terzo, a 28”2 dai compagni di squadra. I due campioni del mondo si portano in testa alla classifica piloti del mondiale con un punto di vantaggio su Gianmaria Bruni, quinto assieme a Frédéric Makowiecki che, in questa quarta prova del campionato, ha sostituito Richard Lietz.

“Ci sono mancati un paio di minuti per la vittoria, ma sono contento per il team perché tutti hanno fatto un lavoro perfetto - ha detto Molina - Oggi la macchina era fantastica e siamo stati costretti a fermarci per mettere benzina sufficiente a finire la corsa".

"La nostra gara è stata priva di errori, purtroppo la fortuna non è stata dalla nostra parte. Un podio a Monza è sempre speciale e voglio ringraziare Ferrari perché lavoriamo sempre tutti molto duramente, cercando di migliorare ogni volta e oggi abbiamo sfiorato il successo".

"Credo che quest’anno abbiamo fatto un passo avanti e stiamo lottando con i nostri compagni di squadra. Adesso ci prepareremo per il Fuji, una pista che mi piace, dove ci aspettiamo temperature più basse rispetto a quelle registrate qui”.

Pier Guidi ha aggiunto: “È un peccato non essere riusciti a vincere perché oggi eravamo veloci, abbiamo lavorato bene e la gara si stava sviluppando nel migliore dei modi, senza problemi".

"Un dettaglio ha fatto la differenza e ci è costato il successo, il che ci dispiace perché avremmo potuto portare a casa punti importanti. Però lo sport è fatto così".

"Rimango positivo per il futuro, cercheremo di migliorare ulteriormente, evitare gli errori per provare a vincere. Torneremo in Giappone dopo alcuni anni e abitualmente il meteo è difficile da prevedere ma, avendo una data anticipata rispetto al solito, forse sarà più semplice”.