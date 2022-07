WEC | Le sofferenze di Monza un bene per Peugeot: "Lezione utile"

Carica lettore audio

La 6h di Monza è stata un vero e proprio calvario per la Peugeot, che come debutto nel FIA World Endurance Championship con la sua nuovissima Hypercar aveva messo in conto possibili sofferenze.

In realtà la 9X8 è apparsa vettura molto interessante e dalle prestazioni tutto sommato buone, ma ancora troppo acerba e fragile per poter essere competitiva con le rivali di categoria.

Al di là di un passo gara inferiore rispetto a Toyota, Glickenhaus ed Alpine, in Brianza sia la #93 che la #94 del Leone hanno avuto problemi tecnici, con la prima delle due a causare la bandiera rossa in Qualifica fermandosi a 'Lesmo', ritrovandosi a partire dal fondo dello schieramento.

Nella 6h sono sorti ulteriori guai, con la #93 condotta da Di Resta/Jensen/Vergne a percorrere appena 46 giri facendo dentro-fuori dai box più volte, e la #94 di Menezes/Rossiter/Duval a terminare con sofferenza in quarta posizione di Classe, ma 33a assoluta a 31 tornate dalla Alpine vincitrice.

Una scoppola che comunque era preventivata e non scoraggia i vertici della Casa transalpina, consapevoli che prima del Fuji ci sarà da rimboccarsi le maniche per presentarsi più preparati sotto tutti i punti di vista.

#94 Peugeot Totalenergies 9X8* di Loic Duval, Gustavo Menezes, James Rossiter Photo by: Eric Le Galliot

"La 6 Ore di Monza si è rivelata una gara impegnativa. Siamo venuti qui per imparare ed effettivamente ci ha insegnato molto", ha ammesso il Direttore Tecnico, Olivier Jansonnie.

"Abbiamo dovuto affrontare numerosi problemi legati alla gara che non avremmo potuto replicare nei test, ma siamo rassicurati dal potenziale che la nostra vettura ha mostrato nelle prove libere e durante la corsa".

"Eravamo sul passo, ma siamo ben consapevoli delle aree in cui dobbiamo migliorare. Avevamo già pianificato un programma di test nelle prossime settimane, che ci darà la possibilità di affrontare questi problemi per essere pronti per il Fuji".

Di Resta guarda il bicchiere mezzo pieno: "Ci sono aspetti positivi da trarre da Monza, soprattutto per quanto riguarda le nostre prestazioni nelle prove libere. Il debrief post-gara sarà molto utile in vista del Fuji".

Anche Jensen si mostra soddisfatto: "Sono rimasto molto contento nel vedere la vettura #94 percorrere tutta la distanza. Avevamo bisogno di tutti i dati che poteva raccogliere. Più giri facciamo, più impariamo, ed è per questo che siamo venuti a Monza".

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 di Loic Duval, Gustavo Menezes, James Rossiter Photo by: Paolo Belletti

Duval il traguardo lo ha raggiunto e pensa positivo: "È stato bello riuscirci. Come la vettura #93, anche noi abbiamo avuto dei problemi, la maggior parte dei quali legati al traffico. La nostra intenzione era di andare fino in fondo e non buttare via tutto alla partenza".

"Il primo doppio stint è andato bene. È stato durante il periodo di Full Course Yellow che ci siamo resi conto di avere problemi di riscaldamento degli pneumatici".

"È un bene accorgersene ora, in modo da potersi mettere subito al lavoro per risolvere il problema. Non possiamo competere con avversari che hanno 10 anni di esperienza alle spalle dopo una sola gara".

Condivide la posizione del compagno di equipaggio Rossiter: "Abbiamo imparato moltissimo. La nostra prima uscita è stata una grande lezione. Per cominciare, la macchina non era perfettamente bilanciata, ma è migliorata. Questo è un bene. Siamo sul passo giusto e fiduciosi".

Menezes chiosa: "La gara non è andata perfettamente, ma avevamo molto da imparare alla prima uscita. Il nostro obiettivo principale era finire e l'abbiamo centrato".

"Il secondo obiettivo era quello di dimostrare che eravamo sul passo, e ci siamo riusciti. Ora analizzeremo attentamente tutto e continueremo ad andare avanti".