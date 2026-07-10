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Prove Libere
WEC Interlagos

WEC | San Paolo, Libere 2: Genesis in testa con Jaminet

GMR-001 subito davanti prima del lungo lavoro di messa a punto con le gomme, seguono Aston e Cadillac, Ferrari #83 settima, più indietro le Toyota. In LMGT3 doppietta Lexus-ASP su Aston-HoR e McLaren-Garage 59.

Francesco Corghi
Pubblicato:
#19 Genesis Magma Racing, Genesis GMR-001 - Daniel Juncadella, Paul-Loup Chatin, Mathieu Jaminet

Foto di: FIAWEC - DPPI

La Genesis ottiene per la prima volta un primo posto nel FIA World Endurance Championship al termine delle Prove Libere 2 della 6h di San Paolo, andata in scena nel pomeriggio brasiliano che ha presentato nuovamente cielo sereno e temperature attorno ai 25°C.

Anche in questi 90' di sessione tutti hanno preferito girare a lungo sul tracciato di Interlagos, alcuni della Classe HYPERCAR mettendo insieme oltre i 70 e 80 giri con le medesime gomme medie Michelin (mantenendo le stesse coperture già montate nelle Libere 1 del mattino), cercando di capirne il degrado su un fondo riasfaltato e da conoscere con le nuove coperture.

Mathieu Jaminet ha immediatamente timbrato l'1'24"271 al volante della GMR-001 #19, per poi concentrarsi sul lavoro di messa a punto, in una classifica che per il momento rimane piuttosto corta con 16 vetture nello spazio di 1"1.

Le Aston Martin si confermano competitive, almeno per il momento: la Valkyrie #009 conclude seconda a +0"060, seguita a ruota dalla gemella #007, poi troviamo le due Cadillac-Jota in Top5 con ritardi attorno ai 0"4, così come la Alpine #35 che è sesta.

La migliore delle Ferrari è la #83 di AF Corse che termina con il settimo tempo a 6 decimi dal primato, le ufficiali #50 e #51 sono rispettivamente decima e sedicesima, intende in lavori differenti fra loro.

In Top10 abbiamo pure la BMW #15 e la Alpine #36, le Toyota rimangono più arretrate in 14a e 15a piazza, con le Peugeot che ottengono il 12° e 17° tempo.

In Classe LMGT3 Clemens Schmid guida la doppietta delle Lexus-ASP mettendo la #87 davanti alla #78 per 0"037 con il tempo di 1'34"498.

Risalgono la china le Aston Martin-Heart of Racing che agguantano il terzo e quinto posto, separate dalla McLaren-Garage 59 che si trova a 0"3 dalla vetta.

Il miglioramento negli ultimi minuti sfruttando gomma nuova sul lato destro da parte di Salih Yoluç regala il sesto posto alla Corvette-TF Sport #34, seppur a +0"8, la quale precede la Porsche-Manthey #92 e le Ford-Proton.

Completa l'elenco dei migliori 10, racchiusi in 1" netto, la McLaren-Garage 59 #10, dietro alla quale troviamo le due Ferrari di AF Corse, la Corvette-TF #33 leader di campionato, la Porsche-Manthey #91 e le coppie di Mercedes-Iron Lynx e BMW-WRT con distacchi attorno a 1"5.

La giornata di sabato prevede le Prove Libere 3 alle ore 15;10 italiane, poi dalle 19;30 sarà lotta per la conquista delle Hyperpole.

FIA WEC - 6h di San Paolo: Classifica Prove Libere 2

 

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