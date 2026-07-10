WEC | San Paolo, Libere 1: Tincknell mette la Valkyrie davanti alle tre Ferrari

Ad un mese dalla 24h di Le Mans, i protagonisti del FIA World Endurance Championship tornano in azione per la prima trasferta extra-europea della stagione 2026, la 6h di San Paolo.

Sotto il bel cielo azzurro e assolato del Brasile, Harry Tincknell ha messo davanti a tutti la Aston Martin #007 con l'1'25"457 segnato all'inizio della sessione di Prove Libere 1, dove i 90' sono serviti soprattutto per capire come si comportano le nuove gomme Michelin delle HYPERCAR.

Su un fondo che è stato anche riasfaltato, nella maggior parte dei casi si è scelto di utilizzare la mescola media e di mantenera per quasi la totalità dei giri percorsi, fatta eccezione per la Ferrari #51 che ad esempio le ha cambiate per l'ultimo stint riservato a James Calado.

In avvio era stato Robert Kubica a realizzare il crono di riferimento in 1'25"1, ma al polacco è stato successivamente tolto facendo scendere la Ferrari #83 di AF Corse in quarta posizione, dietro alle ufficiali #50 e #51 che sono nello spazio di 0"1 di ritardo dalla Valkyrie.

Top5 anche per la Alpine #36, seguita da BMW #20, Genesis #19 e Peugeot #94, tutte a mezzo secondo di margine dal primato, mentre a completare la Top10 ci pensano Genesis #17 e Cadillac-Jota #12, con le Toyota che come sempre hanno chiuso più indietro, intente a svolgere un lavoro di messa a punto con la TR010 Hybrid all'esordio nella nuova configurazione sul tracciato di Interlagos, montando le dure sulla #8 che termina ultima del gruppo ad 1"3.

In Classe LMGT3 è Maxime Martin ha portare davanti immediatamente la Mercedes-Iron Lynx #61 con il tempo di 1'34"883, rifilando distacchi ampi a tutti gli inseguitori, cominciando dalla Corvette-TF Sport #34 seconda a +0"5 e BMW-WRT #32 terza a +0"7, la quale ha in scia la Ford-Proton #77.

Classifica variegata che vede anche Ferrari-AF Corse #21 quinta con alle spalle Mercedes-Iron Lynx #79, Corvette-TF #33.

La migliore delle Porsche-Manthey è la #91 che termina ottava a +0"9, ritardo simile anche per Lexus-ASP #78 e Ferrari-AF #54 che chiudono l'elenco dei primi 10, mentre rimangono più attardate McLaren-Garage 59 e Aston Martin-Heart of Racing.

Le Prove Libere 2 sono in programma alle ore 20;50 italiane, come sempre della durata di 90'.

FIA WEC - 6h di San Paolo: Prove Libere 1