WEC | San Paolo, Libere 3: Alpine prima incalzata da Genesis e Valkyrie

Victor Martins e la Alpine conquistano la vetta al termine delle Prove Libere 3 della 6h di San Paolo, coi protagonisti del FIA World Endurance Championship che anche oggi hanno trovato cielo sereno in quel di Interlagos, dove più tardi avranno luogo le Qualifiche e l'assalto alle Hyperpole.

Durante i 60' di sessione è stato necessario un breve Full Course Yellow per rimuovere un cartellone pubblicitario divelto alla 'Bico de Pato' da Anthony McIntosh, finito in testacoda con la BMW-WRT #69. In precedenza, il suo compagno Parker Thompson aveva tamponato la Peugeot #94 facendo girare Malthe Jakobsen, costretto poi ad una lunga sosta ai box per le riparazioni.

Martins nella simulazione di Qualifica ha provato subito il giro veloce al volante della A424 #36 salendo al comando nei primi 8 giri percorsi con il crono di 1'24"038, prima di lasciare spazio ai compagni, che hanno proseguito il lavoro mantenendo le stesse coperture medie Michelin, cosa che hanno fatto praticamente tutti i loro rivali.

Si confermano veloci le Genesis: la GMR-001 #19 conclude seconda a +0"165, la #17 è quarta a +0"192, preceduta per 10 millesimi dalla Aston Martin #007, mentre la Ferrari #50 ottiene il quinto tempo a +0"229 dalla vetta.

In scia alla 499P c'è la Cadillac-Jota #38, leggermente più staccata dalla V-Series.R abbiamo la Ferrari #51, mentre la Alpine #35 si prende l'ottavo posto, precedendo Peugeot 94 e Aston Martin #009 che chiude la Top10 nello spazio di mezzo secondo.

Le Toyota non spingono più di tanto e si fermano al 12° e 14° posto, separate dalla Ferrari #83 di AF Corse, anche le BMW rimangono più indietro.

In Classe LMGT3 torna davanti la Mercedes-Iron Lynx #61 grazie all'1'34"283 firmato da Rui Andrade che resta davanti alla Lexus-ASP #87 (la quale era riuscita ad impattare il crono con José Maria Lopez) e alla Ferrari-AF Corse #21.

Graduatoria che resta molto variegata con Ford-Proton #88 e BMW-WRT #69 nei primi cinque a 3 decimi di ritardo, seguite da McLaren-Garage 59 #10, Ferrari-AF #54 e Corvette-TF Sport #34.

Completano la Top10 le Aston Martin-Heart of Racing, anch'esse con lo stesso identico crono a +0"5 dal primato.

A partire dalle ore 19;30 italiane avranno luogo Qualifiche e Hyperpole, come sempre cominciando dalle LMGT3 e poi seguite dalle HYPERCAR.

FIA WEC - 6h di San Paolo: Classifica Prove Libere 3