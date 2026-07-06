WEC | Ecco programma e orari TV per la 6h di San Paolo
La quarta tappa del Mondiale 2026 si terrà in Brasile il 10-12 luglio: vediamo quali sono gli orari italiani di tutte le attività in pista ad Interlagos.
I protagonisti del FIA World Endurance Championship sono pronti a ricominciare il loro cammino verso i titoli iridati, trasferendosi oltreoceano per la 6h di San Paolo.
La tappa che si disputerà in Brasile avrà luogo nel fine settimana del 10-12 luglio come quarto evento della stagione 2026, con le Classi HYPERCAR e LMGT3 che hanno i loro leader in Toyota e Corvette-TF Sport, rispettivamente, messi nel mirino da tutti i rivali.
Dopo la 24h di Le Mans, tra i prototipi della Classe Regina ce ne sono due con i riflettori puntati: Cadillac Racing, che lo scorso anno dominò la scena sul tracciato paulista, e Ferrari, la cui 499P solitamente mal digerisce i saliscendi tortuosi del Sud America, e che quindi dovrà per forza di cose correre in difesa cercando di mantenere vive le speranze di difesa dei Mondiali.
BMW è reduce dal podio alla Sarthe quindi si spera possa essere nuovamente in lizza per il primato, così come Alpine, che ben si era comportata fino a metà gara in Francia, per poi scendere nell'ordine.
Peugeot ed Aston Martin sono chiamate a battere un colpo, curiosità c'è infine sulle Genesis, alla primissima uscita su una pista che l'idolo locale Pipo Derani conosce a menadito e quindi pronto a dare le migliori indicazioni per sistemare le GMR-001.
In Classe LMGT3 sarà senz'altro una sfida all'ultima staccata e la classifica non mente nel mostrare che ben 6 dei 9 marchi impegnati nella categoria sono in altrettante posizioni in classifica.
Il vertice spetta alla Corvette, ma la Ferrari di AF Corse è in agguato e le vetuste, ma più che affidabili, Lexus non vanno sottovalutate, così come le McLaren che ha Le Mans hanno marcato visita.
Occhio chiaramente alle Porsche, in particolare la #92 dei Campioni in carica Riccardo Pera e Richard Lietz. Ford, Aston Martin, BMW e Mercedes completano il lotto e senza ombra di dubbio avranno anch'esse qualcosa da dire.
Logo WEC Sao Paulo
Foto di: FIA WEC
IL PROGRAMMA
A San Paolo del Brasile i motori si accenderanno al venerdì per le prime due sessioni di Prove Libere, con Qualifiche al sabato e partenza della 6h prevista domenica poco prima dell'ora di pranzo locale.
Tenendo conto delle 5 ore di fuso orario che ci separano dalla pista sudamericana, vediamo di seguito cosa ci offre il programma completo dei tre giorni.
VENERDÌ 10 LUGLIO
Prove Libere 1: 16;00-17;30
Prove Libere 2: 20;50-22;20
SABATO 11 LUGLIO
Prove Libere 3: 15;10-16;10
Qualifiche LMGT3: 19;30-19;42
Hyperpole LMGT3: 19;50-20;00
Qualifiche HYPERCAR: 20;25-20;37
Hyperpole HYPERCAR: 20;45-20;55
DOMENICA 12 LUGLIO
Gara: 16;30-22;30
#12 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Alex Lynn, Norman Nato, Will Stevens
Foto di: FIAWEC - DPPI
FIA WEC 2026: come posso vedere la 6h di San Paolo
Quest'anno tutto il Mondiale Endurance è visibile su Eurosport (tramite DAZN), Discovery+, Sky Sport.
La novità è il nuovissimo sito FIAWEC+, anch'esso disponibile tramite applicazione, nel quale è presente pure il Live Timing fornito dal cronometrista ufficiale Al Kamel.
Come sempre accade per le sessioni del FIA WEC, le Prove Libere 1 e 2 non andranno in diretta TV, ma le si potranno seguire tramite il cronometraggio ufficiale.
La copertura dal vivo comincia dalle Libere 3 in diretta su FIAWEC+ e su Discovery+ a partire dalle ore 15;00 italiane, con lo stesso programma di visione per seguire anche le Qualifiche dalle ore 19;20.
La Gara avrà diretta integrale su Discovery+, FIAWEC+ e Sky Sport (in streaming anche su Now) a partire dalle ore 16;00. Su Eurosport 1 le trasmissioni cominciano alle 18;30 fino al termine dell'evento.
Ecco in riassunto dove e come si possono seguire le attività in pista secondo il nostro fuso orario.
VENERDÌ 10 LUGLIO
Prove Libere 1: 16;00-17;30 (solo Live Timing)
Prove Libere 2: 20;50-22;20 (solo Live Timing)
SABATO 11 LUGLIO
Prove Libere 3: a partire dalle 15;00 (Diretta su Discovery+, canale YouTube FIA WEC e FIAWEC+)
Qualifiche: a partire dalle 19;20 (Diretta su Discovery+ e FIAWEC+)
DOMENICA 12 LUGLIO
Gara: a partire dalle 16;00 (Diretta su Eurosport 1 nella fascia 18;30-23;00, integrale su Sky Sport, Discovery+, HBO Max e FIAWEC+)
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