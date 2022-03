WEC | Project 1 e NorthWest completano gli equipaggi per Sebring

Carica lettore audio

I team del FIA World Endurance Championship sono arrivati a Sebring per prendere parte al Prologo che tra oggi e domani consentirà a tutti di cominciare a preparare la stagione 2022.

In vista non solo dei test pre-stagionali, ma anche della 1000 Miglia della prossima settimana, ci sono alcune piccole novità riguardanti un paio di squadre della Classe LMGTE AM che ancora non avevano completato i propri equipaggi.

Il Team Project 1 ha portato Nicolas Leutwiler come terzo concorrente dotato di licenza Bronze per condividere il volante della Porsche 911 RSR-19 #46 assieme a Matteo Cairoli e Mikkel Pedersen.

In casa NorthWest AMR ci sarà invece David Pittard come pilota Silver assieme a Paul Dalla Lana e Nicki Thiim sulla Aston Martin Vantage #98. Il britannico appariva nella primissima versione della entry-list, poi però era stato tolto dall'elenco pubblicato qualche giorno fa.

#98 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage AMR: Paul Dalla Lana, Augusto Fargus, Marcos Gomes Photo by: JEP / Motorsport Images

Nel weekend del Prologo la squadra proverà anche con Henrique Chaves come quarto membro dell'equipaggio, mossa che applica anche la Dempsey-Proton Racing.

Nell'abitacolo della Porsche #77 vedremo infatti Memo Gidley a lavorare assieme ai titolari Christian Ried, Harry Tincknell e Sebastian Priaulx.

Il Prologo comincerà già oggi diviso in due parti, con la prima sessione in programma dalle 15;35 alle 18;35, seguita dalla seconda dalle 20;25 alle 23;25 (orari ovviamente italiani).

Domenica i lavori cominciano alle 15;50 e terminano alle 23;50, con una sosta di 90' tra una sessione e l'altra.