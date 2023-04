WEC | Pescarolo-Peugeot: il programma avanza, si cercano i piloti

Il progetto di Pescarolo Sport di rientrare in azione nel FIA World Endurance Championship nel 2024 sta andando avanti, grazie alla collaborazione e al supporto di Peugeot Sport.

A febbraio è infatti stata annunciata la stretta di mano tra il team francese, ora capitanato da Jocelyn Pedrono, e la Casa del Leone per schierare nella Classe Hypercar per la prima volta una 9X8 in veste privata.

Di strada ne è stata fatta, sia da una parte che dall'altra, anche perché la stagione 2023 è in pieno svolgimento le le LMH ufficiali del Costruttore transalpino stanno cercando di riprendersi dopo i numerosi problemi tecnici sofferti.

Nel frattempo in Pescarolo si lavora alacremente per organizzare il tutto, di pari passo con il personale di Peugeot Sport che sta dando una grossa mano al team nel mettere in ordine le cose, come spiega lo stesso Pedrono in una intervista rilasciata a 'Ouest France'.

Peugeot 9X8 LMH, Pescarolo Sport Photo by: Pescarolo Team

"La scelta è avvenuta in maniera estremamente naturale, un ritorno di Pescarolo assieme a Peugeot per me aveva dei motivi validi. Peugeot ci sta accompagnando in questa avventura a tutti gli effetti, non si limita a venderci l'auto, ma ci aiuta a sfruttarla e nella logistica", commenta il capo della squadra francese.

"E' una lavoro diviso al 50% in un misto tra ingegneri nostri ed ingegneri-meccanici di Peugeot, con la consapevolezza che c'è da lavorare sulle novità e complessità di questo mezzo. In termini di tecnologia, non c'è niente al di sopra delle Hypercar oggi. Sono auto molto complicate e dovevamo avere con noi persone che hanno partecipato al suo sviluppo".

Pedrono ha anche spiegato che la collaborazione con Peugeot è nata dall'amicizia che lega il Direttore Sportivo, Bruce Jouanny, con il responsabile di Stellantis Motorsport, Jean-Marc Finot.

"Bruce conosce molto bene il gruppo Peugeot avendo preso parte ad eventi in passato e il legame tra noi e Jean-Marc si è instaurato grazie a lui, garantendo una messa in atto di un programma sportivo. Stiamo lavorando per mettere insieme un gruppo di tre piloti francesi, con l'idea di averne due esperti sulla scena dell'endurance ed un esordiente".

I problemi che hanno afflitto la 9X8 non preoccupano Pedrono, che anzi si fida ciecamente dei tecnici del Leone per la sfida che lo attende.

"Abbiamo constatato che Peugeot sta andando nella giusta direzione, la squadra ha identificato le problematiche legate all'attuatore del cambio, facendo le giuste correzioni e trovando l'affidabilità, ma mantenendo una logica di ricerca delle prestazioni. Il processo è stato lo stesso che Peugeot ha sempre adottato nei rally, rally-raid e nell'endurance".

Peugeot 9X8 LMH, Pescarolo Sport Photo by: Pescarolo Team

Infine Pedrono ha parlato delle prossime tappe che lo vedranno coinvolto da qui in avanti per allestire in tutto e per tutto la squadra che poi iscriverà al FIA WEC l'anno prossimo, tornando anche a competere alla 24h di Le Mans.

"Peugeot ha dato l'ok al programma e sta lavorando con noi, il che ha sbloccato le trattative con alcuni potenziali finanziatori. Stiamo andando avanti, alcune tappe le abbiamo raggiunte, ma ce ne sono tante altre che dobbiamo affrontare. Per ora siamo in pari coi tempi".

"L'idea è quella di fare la prima uscita in pista a fine 2023 per poi debuttare nel 2024. Se avrò già le firme di alcuni partner finanziari, allora annunceremo il programma. Vogliamo presentarci in buone condizioni, non è un'apparizione sporadica".