WEC | Fine del primo test Isotta Fraschini: "Funziona già bene!"

La Isotta Fraschini ha portato a termine la due giorni di test con la sua Hypercar sul tracciato di Vallelunga.

La Tipo 6 LMH Competizione ha fatto il suo esordio sulla pista di Campagnano nella giornata di martedì 11 aprile ed anche oggi, mercoledì, ha continuato a girare senza accusare particolari problemi e rispettando la tabella di marcia prevista.

Il collaudatore di Michelotto Engineering, Maurizio Mediani, prima si è concentrato in pochissimi giri consecutivi, ma incrementandoli man mano che il tempo passava, mentre nel secondo ed ultimo giorno di prove ha potuto concentrarsi sull'utilizzo del sistema ibrido che monta il prototipo milanese.

La vettura ha risposto bene a tutte le messe a punto differenti con grande soddisfazione dei tecnici, fra i quali anche alcuni rappresentanti di Vector Sport che poi la porteranno in azione nel FIA World Endurance Championship una volta ottenuta l'omologazione.

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione Photo by: Isotta Fraschini

"Sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto assieme e che ormai va avanti da più di un anno - commenta Mediani - Dentro la macchina è esattamente come la volevo io e con l'esperienza di oggi andremo ad affinare alcune cose per migliorarle".

"Sono contento che l'auto abbia funzionato così bene, abbiamo fatto uno step evolutivo risolvendo tutti i problemi, anche quelli legati alla comunicazione dell'ibrido con il termico, e siamo arrivati a sera con una vettura pronta".

E' bene sottolineare che questo primo collaudo era concentrato sul controllo generale delle funzioni, messe a punto e soprattutto raccolta dati per poi cominciare il lavoro di confronto con quelli delle simulazioni, in modo da capire come portare avanti il tutto nelle prossime settimane.

Ecco perché Mediani non ha spinto a fondo sull'acceleratore, 'gustandosi' ad ogni km e curva la sua 'creatura' che ora dovrà continuare a sviluppare con il lavoro a casa.

Maurizio Mediani, Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione Photo by: Isotta Fraschini

"Anche la frenata rigenerativa è buona, mentre per la prestazione ci saranno da affinare alcuni parametri dell'elettronica, come è normale che sia".

"Però anche senza usare gomme prestazionali la vettura si è comportata bene ad alte velocità ed ha un bilanciamento molto buono".

"E mi dà molta soddisfazione il fatto che questo lo abbiamo trovato al simulatore, quindi un lavoro che avevamo svolto già in precedenza".

Maurizio Mediani, Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione Photo by: Isotta Fraschini

E' sceso nel Lazio anche Ryan Cullen, pilota della Vector Sport, per vedere come procedono i lavori prima di recarsi a Portimao per la 6h del Mondiale che si svolgerà nel fine settimana.

"È stata davvero una bella esperienza poter scoprire macchina e pista e vedere come lo sviluppo sia andato così lontano - dice l'irlandese - Si tratta di una macchina e di un sistema piuttosto complessi, ma sembra che tutto stia andando nella giusta direzione, macinando chilometri come previsto. Sembra tutto buono!".