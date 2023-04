WEC | Ecco il BoP di Hypercar e LMGTE per la 6h di Portimão

Carica lettore audio

Il FIA World Endurance Championship fa tappa a Portimão per affrontare la 6 Ore che segna il secondo evento della stagione 2023.

Sul tracciato dell'Algarve tornano in scena le vetture delle Classi Hypercar, LMP2 e LMGTE AM, e la Federazione Internazionale ha pubblicato le tabelle dei Balance of Performance che verranno adottati in Portogallo.

Per quanto riguarda le Hypercar/LMDh della prima categoria di prototipi, i dati erano già stati resi noti nel documento emesso prima della 1000 Miglia di Sebring che ha aperto l'annata il 17 marzo, differenziando i parametri per gli Stati Uniti da quelli validi per le successive gare di Portimao, Spa-Francorchamps e per la 24h di Le Mans.

Ricordando quindi cosa ci aspetta il fine settimana del 14-16 aprile sui saliscendi portoghesi, nell'ordine abbiamo Vanwall e Glickenhaus che sono le vetture più leggere (1030kg), nonché le uniche a non montare il sistema ibrido. La Vandervell 680 costruita dalla ByKolles Racing ha una potenza massima pari a 512kW e 901 MJ di energia a disposizione per stint, mentre la 007 LMH gestita da Podium Advanced Technologies può sfruttare 520 kW di potenza e 913 MJ di energia.

A seguire ecco la Cadillac di Chip Ganassi Racing a 1035kg, con una potenza massima di 513kW e 904MJ di energia per stint da sfruttare, mentre l'altro modello LMDh in azione, ossia le due Porsche 963 del Team Penske, ha 1045kg di peso, 516kW di potenza e 910 MJ di energia per stint.

Infine abbiamo le tre Hypercar dotate di sistema ibrido all'anteriore, che per la Peugeot entrerà in azione a 150km/h; la 9X8 viaggerà sui 1042kg e avrà anche lei 516kW di potenza, ma 908 MJ di energia.

190km/h è invece la velocità fissata per l'attivazione dell'ibrido di Ferrari e Toyota: le 499P gestite da AF Corse corrono sui 1040kg e con una potenza di 509kW, più 899MJ di energia per stint da utilizzare (la più bassa del gruppo), con le GR010 Hybrid dominatrici a Sebring che invece saranno sui 1043kg, 512kW e 904 MJ.

Successivamente ci sono poi tutti i dati relativi al dispiegamento di potenze ed energie a seconda dei giri motore, che ovviamente variano a seconda di modello e caratteristiche di vettura.

In un secondo documento vengono poi elencati nuovi dati e informazioni riguardo pressioni e campanatura da utilizzare sulle gomme di Hypercar e LMP2, così come relativi monitoraggi.

Passando invece alle LMGTE AM, anche in questo caso il BoP non ha subìto alcuna modifica rispetto alla gara statunitense che ha aperto il campionato corrente. La Ferrari 488 resta quindi sui 1263kg di peso e con 89 litri di capienza del serbatoio, contro i 1245kg delle Aston Martin Vantage che avranno un serbatoio di 88 litri.

La Corvette C8.R parte da 1265kg con serbatoio da 88 litri e restrittore da 41,3mm di diametro. Più piccolo è quello (doppio) dato alle Porsche 911, pari a 30,6mm, che si aggiunge ai 101l di capienza del serbatoio e ai 1269kg di peso.

Qui entra però in gioco il sistema del Success Ballast, che aggiunge peso in base ai risultati conseguiti in pista. Ecco dunque che 30kg li dovrà caricare la Corvette (15kg per aver vinto in quel di Sebring ed altri 15kg per essere leader del campionato), salendo a 1295kg in totale, mentre la Porsche #77 della Dempsey-Proton Racing ne prende 20 in più essendo giunta seconda ed occupando la piazza d'onore in graduatoria (10kg+10kg), arrivando a 1289kg.

Il terzo gradino del podio centrato in Florida dalla Ferrari #57 preparata da Kessel Racing porta 10kg alla 488 giallo-bianca griffata CarGuy (5kg+5kg), ora a 1273kg in totale.

