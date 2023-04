WEC | Isotta Fraschini, esordio senza problemi: "Emozionante"

Carica lettore audio

Questa mattina la Isotta Fraschini ha fatto ufficialmente la sua prima apparizione in pista a Vallelunga, dando via alla due giorni di Shakedown che continuerà anche nella giornata di domani.

Come annunciato la settimana scorsa, la Tipo 6 LMH Competizione è impegnata sul tracciato di Campagnano intitolato a Piero Taruffi per mettere assieme i primissimi km della sua vita, dando modo ai tecnici di Michelotto Engineering e Vector Sport di cominciare a raccogliere infomazioni.

Giornata storica questo 11 aprile: verso le ore 11;00 il pilota collaudatore Maurizio Mediani, che ha seguito fin dai primi passi al simulatore il progetto assieme alla Michelotto, ha indossato casco e tuta, calandosi nell'abitacolo della Hypercar del marchio milanese per entrare in azione con un primo giro di messa a punto.

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione Photo by: Isotta Fraschini

Sotto ad un cielo nuvoloso che lasciava passare qualche raggio di sole, ma senza scaricare acqua sul circuito, la Tipo 6 LMH-C in livrea nero carbonio e con il #11 sul muso ha proseguito le proprie tornate senza accusare particolari problemi, con Mediani intento a non cercare di spingere per ottenere un tempo cronometrato, ma semplicemente controllando che ogni cosa fosse in ordine.

Durante la mattinata è stato utilizzato solamente il motore termico, mentre al pomeriggio si è passati all'attivazione dell'elettrico montato sull'asse anteriore, percorrendo inizialmente da uno a tre giri consecutivi, per poi aumentare i run a cinque e arrivando fino ad otto passaggi di fila.

'Ogni sosta era programmata per fare misurazioni e verificare che quanto visto in galleria e poi sul banco prova 4WD fosse stato riportato sulla macchina, poi è stata sperimentata anche la parte elettrica per poter poi modificarne i parametri e capire come questa influenza le reazioni della macchina' spiega la nota ufficiale.

Soddisfazione ed emozione l'hanno provata tutti in squadra, a cominciare dal Direttore Sportivo, Claudio Berro: "La prima volta della nostra macchina con le ruote sull'asfalto è ovviamente una sensazione emozionante per tutti, a partire dai tecnici che l'hanno realizzata che erano presenti e che così l'hanno vista finalmente in pista".

"Per noi tutti è stato un momento bello anche perché la giornata si è svolta secondo il piano previsto, con grandi soste per mettere a punto la vettura e analizzarne i dati, e direi che con le ultime tornate con l'impianto ibrido in funzione si è completato il primo giorno con soddisfazione per tutti".

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione Photo by: Isotta Fraschini

Gary Holland, Team Principal di Vector Sport, ha aggiunto: "La giornata è stata molto positiva, con la prima uscita della vettura test che è andata senza particolari problemi e questo è impressionante, dimostra il calibro dei partner tecnici coinvolti. Non vediamo l'ora di portare a termine lo sviluppo e, mi auguro, il processo di omologazione, puntando all'iscrizione gara-per-gara fino alla fine dell'anno".

"Spero che l'ACO possa cogliere lo sforzo che stiamo facendo e la strada che stiamo percorrendo e possa concederci l'iscrizione, così da poter affrontare le altre squadre della Classe Hypercar".

Il percorso per arrivare all'esordio nel FIA World Endurance Championship, previsto per la 6h di Monza di luglio, è ancora lungo ed ora i tecnici avranno in mano informazioni fresche per compararle con i dati messi insieme al simulatore in questi mesi e capire che strada intraprendere prima di omologare la vettura.