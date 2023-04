WEC | Ecco programma e orari TV per la 6h di Portimão

Carica lettore audio

Ad un mese esatto dal primo evento che ha aperto la stagione 2023, i protagonisti del FIA World Endurance Championship tornano in azione in Portogallo per la seconda tappa, la 6h di Portimão.

Di fatto si corre per un paio d'ore in meno rispetto alla 1000 Miglia di Sebring che abbiamo visto a metà marzo, ma lo spettacolo non mancherà e ovviamente la caccia è tutta alle Toyota che hanno letteralmente dominato in Florida.

Le GR010 Hybrid hanno sfruttato i due anni di vantaggio nei confronti dei rivali per aggiudicarsi il successo assoluto e in Classe Hypercar, dove la Ferrari è chiamata a confermare le ottime cose mostrate all'esordio con la 499P, autrice della Pole Position negli Stati Uniti seguita da un bel terzo posto firmato dalla #50 di Fuoco/Molina/Nielsen.

Occhio però alla Cadillac, che ha combattuto contro la Rossa giungendo quarta nella gara di casa, mentre sarà chiamata ad un pronto riscatto la Porsche dato che le 963 a Sebring hanno decisamente deluso le aspettative. Si spera che possano battere un colpo anche Peugeot, Glickenhaus e Vanwall per aumentare lo spettacolo nella categoria.

In Classe LMP2 fari puntati ovviamente sulle Oreca 07-Gibson preparate da Jota, Prema, United Autosports e Team WRT, mentre in LMGTE AM ci sarà da divertirsi nel confronto tra Ferrari, Porsche ed Aston Martin per un successo che verrà conteso senz'altro fino all'ultimo metro.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Photo by: JEP / Motorsport Images

FIA WEC 2023: gli orari della 6h di Portimão (ora italiana)

All'Autódromo Internacional do Algarve (4,684km) si comincia a girare al venerdì con le prime Prove Libere, seguite dalle Qualifiche del sabato che determineranno la griglia di partenza della gara di domenica.

Il fuso orario portoghese vede l'Italia avanti di 60' per cui ecco quali saranno gli orari delle attività in pista per il nostro paese.

Venerdì 14 aprile

Prove Libere 1: 11:30-13;00

Prove Libere 2: 16;30-18;00

Sabato 15 aprile

Prove Libere 3: 12;15-13;15

Qualifiche LMGTE AM: 16;30-16;45

Qualifiche LMP2: 16;55-17;10

Qualifiche HYPERCAR: 17;20-17;35

Domenica 16 aprile

Gara: 13;00 (6 ore)

#23 United Autosports Oreca 07 - Gibson: Joshua Pierson, Tom Blomqvist, Oliver Jarvis Photo by: JEP / Motorsport Images

FIA WEC 2023: come posso vedere la 6h di Portimão

Tutto il Mondiale Endurance è disponibile su Eurosport - canale 211 di Sky - e la relativa applicazione o sito internet, Sky Sport F1 (canale 207) oltre che sul nuovissimo sito fiawec.tv (anch'esso disponibile tramite applicazione) nel quale è disponibile anche il livetiming, consultabile pure sul sito ufficiale del cronometrista AlKamel, live.fiawec.com.

Come sempre accade per le sessioni del FIA WEC, le Prove Libere 1 e 2 non andranno in diretta TV, ma le si potranno seguire tramite livetiming. La copertura in diretta comincia dalle Libere 3, seguite da Qualifiche e Gara. Ecco dove e come possiamo vedere le attività in pista:

Venerdì 14 aprile

Prove Libere 1: 11:30-13;00 (solo Livetiming)

Prove Libere 2: 16;30-18;00 (solo Livetiming)

Sabato 15 aprile

Prove Libere 3: 12;15-13;15 (Livetiming, diretta su Eurosport, canale YouTube FIA WEC e fiawec.tv)

Qualifiche: dalle 16;30 (Livetiming, diretta su Eurosport e fiawec.tv)

Domenica 16 aprile

Gara: 13;00 (Livetiming, diretta su Eurosport, Eurosport 2, Sky Sport F1 e fiawec.tv)

FIA WEC - 6h di Portimão: Il programma ufficiale