WEC | Prema: la prima Pole di Bortolotti arriva con la... multa!

La prima Pole Position in Classe LMP2 della Prema Racing nel FIA World Endurance Championship arriva per mano di Mirko Bortolotti, che nelle Qualifiche per definire la griglia di partenza della 6h di Portimao ha sfornato una prestazione super.

E dire che i 15' di sessione cronometrata del sabato pomeriggio erano iniziati con un bel brivido per la squadra veneta: con le macchine già incolonnate nella corsia box per entrare in pista, i meccanici sono dovuti correre in soccorso della Oreca 07-Gibson #63, che ha riportato un problema al posteriore.

Gli addetti hanno spostato la vettura davanti ai garage adiacenti, armeggiando per levare e fissare nuovamente ala e cofano motore, dando poi modo a Bortolotti di rientrare in pista per dare l'assalto alla Pole Position.

Qui il trentino è stato autore di un giro favoloso proprio sul finale, rivelando che era anche l'unico tentativo a disposizione con un set di gomme Goodyear nuove. Un aspetto al quale si era già abituato quando correva nel DTM nella passata stagione.

"Più volte mi è capitato di dover qualificarmi con un solo set di pneumatici per salvarne in ottica gara, quindi ormai so come funziona!", ha sorriso il trentino parlando nel post-sessione coi giornalisti presenti, fra cui Motorsport.com.

"Oggi ce l'abbiamo fatta, anche se è stata una sessione da incubo, iniziata nel peggiore dei modi. La situazione è peggiorata durante le Qualifiche, ma alla fine il giro è stato fantastico".

Bortolotti ha beffato di un solo millesimo Gabriel Aubry, che scatterà al suo fianco al volante della Oreca #10 di Vector Sport, ma in ottica gara il pilota di Lamborghini Squadra Corse preferisce non sbilanciarsi in previsioni visto che la griglia della LMP2 è sempre molto serrata.

"A Sebring siamo partiti decimi e poi abbiamo lottato per la vittoria, riuscendo a salire sul podio, per cui è difficile fare previsioni. Il livello è così alto che tutti sono in lizza, soprattutto quelli che sono davanti. Sappiamo di avere un buon pacchetto, abbiamo lavorato bene non solo in questo fine settimana ma anche in preparazione della gara".

"Abbiamo una formazione ed una squadra forte, quindi penso che ci siano tutti gli ingredienti necessari per lottare per le vittorie e per i podi, ma ogni giorno e ogni domenica ha la sua storia, quindi dovremo fare il nostro lavoro in gara e vedere dove finiremo".

"Detto ciò, sono veramente contento e orgoglioso di questo risultato, ma parliamo anche di una squadra che non ha bisogno di presentazioni. Sono felicissimo di far parte di questa nuova avventura con loro, i quali sono poi solamente alla seconda stagione nel WEC, quindi ancora piuttosto giovani per la serie. E' fantastico iniziare questa collaborazione così".

Poco dopo la fine delle prove cronometrate è però arrivata una comunicazione dalla direzione gara, intenta ad indagare sull'operato dei meccanici nelle fasi sopracitate.

L'articolo 12.1.2 del Regolamento Sportivo WEC vieta infatti di intervenire sulle auto al di fuori della zona prevista per le squadre, ma per fortuna della Prema è arrivata solamente una multa di €1.000, lasciando la Pole a Bortolotti, che assieme a Doriane Pin e Daniil Kvyat potrà quindi combattere per il successo.

"I meccanici della vettura 63 hanno rimosso la carrozzeria posteriore in corsia di accelerazione prima dell'inizio della sessione di Qualifiche. Hanno poi sistemato la parte e spostato la vettura nell'area di lavoro dove hanno iniziato le riparazioni", si legge nel documento ufficiale.

"Questo non è stato fatto nell'area di lavoro designata, ma dato che il garage del team si trovava all'estremità opposta della corsia dei box, i commissari hanno concordato sul fatto che avrebbero potuto ostacolare altri concorrenti se avessero spinto l'auto per tutta la lunghezza della pit-lane. La vettura ha poi lasciato i box ed è immediatamente tornata in pista nello spazio di lavoro assegnato, dove ha completato le riparazioni".

Fra le altre decisioni dei commissari, ci sono tre posizioni di arretramento in griglia per la United Autosports #22, rea con Phil Hanson di aver ostacolato la Prema #9 nel corso della sessione rallentando eccessivamente in curva 1-2 mentre sopraggiungeva la seconda Oreca del team italiano.

In questo modo la United scivola dietro a Jota #48, Inter Europol Competition #34 e United #23, scendendo dal 3° al 6° posto.

