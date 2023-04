WEC | Alessi, un esordio già da applausi: "Ma potevo fare di più"

Carica lettore audio

Il venerdì di Portimão ha segnato il debutto nel campionato FIA WEC 2023 di Diego Alessi. Il 51enne romano, gubbiese d’adozione, ha preso in seno alla Ferrari 488 GTE EVO #21 di AF Corse il posto dell’altro capitolino Stefano Costantini, al fianco di Simon Mann ed Ulysse De Pauw.

Alessi era stato protagonista del mondo internazionale del GT fino al 2015, nella cui carriera spicca il titolo conquistato nel 2013 in GT Masters, con la Corvette di casa Callaway, migliorando il secondo posto della stagione precedente.

Nel 2022 il ritorno in azione nella European Le Mans Series, con la Ferrari di casa Rinaldi con cui aveva partecipato a tre gare. Un’ottima preparazione a questo debutto europeo del Mondiale di durata che in Portogallo disputa la sua seconda tappa in calendario, dopo il debutto dello scorso mese a Sebring.

#21 AF Corse - Ferrari 488 GTE EVO - Diego Alessi, Simon Mann, Ulysse de Pauw Photo by: Paul Foster

Diego aveva già avuto modo di correre con Ferrari nel 2006 con la 430 nel Challenge e nel 2007 con la 360 nel Campionato Italiano GT. Questo prima dell’iconico triennio con l’Aston Martin, con cui aveva preso parte al FIA GT3 nel 2007 con BMS Scuderia Italia, chiudendo al terzo posto, e disputando anche due gare nel FIA GT1, con la DB9.

Essendo un pilota dotato di licenza Bronze, a lui sono toccate le Qualifiche del sabato e sul tracciato dell'Algarve è stato autore del terzo crono in Classe LMGTE AM, risultando anche il iù veloce dei ferraristi.

"Il terzo posto è un buon risultato, ma non sono completamente soddisfatto perché dopo la giornata di venerdì sentivamo di avere il potenziale per stare davanti a tutti", rivela Alessi.

"Qualcosa nella mia guida non ha funzionato al meglio nei due-tre giri utili per cercare il miglior tempo, inoltre ho trovato una vettura in testacoda nell’ultimo settore durante il mio giro veloce per cui sono stato costretto ad alzare il piede. Forse la prima fila era alla nostra portata, peccato”.