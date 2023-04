WEC | Portimão, 2a Ora: una sola Toyota davanti alle Ferrari

Carica lettore audio

Vanno in archivio i primi 120' della 6h di Portimão e questo secondo evento stagionale del FIA World Endurance Championship al momento è gestito senza patemi da una Toyota.

Al via le GR010 Hybrid hanno preso subito il largo, nonostante per un brevissimo momento la Ferrari #51 fosse riuscita ad infilarsi tra le Hypercar giapponesi, le quali in 15 giri hanno guadagnato fino a 20" sulle Rosse della AF Corse, potendo anche permettersi uno scambio di posizioni tra la #8 e la #7.

Quest'ordine è rimasto fino al minuto 80', quando la #7 con sopra Mike Conway è stata richiamata in garage per sostituire la trasmissione su segnalazione della FIA, che ha visto anomalie nel sistema di monitoraggio della coppia, lasciando la sola #8 di Sébastien Buemi a condurre le operazioni e perdendo 6 giri.

Il passo delle 499P è risultato inferiore e si sono vissuti anche momenti di tensione nel team AF Corse quando a James Calado è stato chiesto di lasciare strada a Nicklas Nielsen; l'inglese della #51 si è rifiutato di cedere la posizione al danese della #50 giustificandosi lamentando tempo perso nel traffico, ma poco dopo Nielsen è riuscito a passarlo ugualmente, con Calado che comunque ha tentato di resistergli.

Altre parole piuttosto pesanti nelle comunicazioni radio hanno portato poi le vetture alla prima sosta sullo scoccare della prima ora, con le Toyota che non hanno cambiato le gomme, mentre in Ferrari hanno sostituito solo quelle di sinistra.

Questo ha consentito alla Porsche #6 di passare terza dietro alle Toyota e anche alla Cadillac di mettersi alle spalle le Ferrari, che però beneficiando di almeno metà pneumatici freschi sono tornate in terza e quarta posizione con Nielsen e Calado, ma ad oltre mezzo minuto dalla Toyota.

In casa Peugeot non sta andando male la gara della 9X8 #94, attualmente quinta e seguita dalla Porsche #5, mentre la #93 è in fondo al gruppo dopo essere partita dalla pit-lane avendo avuto un problema al servosterzo riscontrato nel giro di schieramento in griglia, sistemato con la sostituzione della parte.

La prima delle francesi ha sfruttato il crollo delle gomme sulla Cadillac, costretta a rientrare a metà del secondo stint per cambiarle ed evitare altri guai, ritrovandosi per alcuni momenti dietro a Glickenhaus e Vanwall, fin qui impalpabili e in avvio di gara a faticare nel traffico delle LMP2.

E proprio in LMP2 il divertimento è cominciato praticamente subito con sorpassi e battaglie. Dopo un paio di soste, le United Autosports #23 e #22 con dietro la Prema #63 di una manciata di secondi.

La Jota #48 mantiene il quarto posto dalla quale era partita, con alle spalle la #31 del Team WRT, mentre la #34 di Inter Europol Competition ha superato a metà della seconda ora la Prema #9 nella battaglia per la sesta posizione.

Ottava abbiamo la Alpine #36, Team WRT #41 e Jota #28 completano la Top10, fuori dalla quale rimangono la Alpine #35 e la Vector Sort #10, quest'ultima accusando un problema poco prima del pit-stop iniziale e poi mandata in testacoda sul finale della 2a ora da un contatto con la Prema #63 che la stava doppiando.

In Classe LMGTE AM grandissima gara fino a questo momento di Diego Alessi sulla Ferrari #21 di AF Corse, che prima ha allungato sui rivali dopo la sosta numero uno e poi ha dovuto lasciare il primato alla sua compagna di squadra Lilou Wadoux, salita sulla 488 #83 al posto di Luis Pérez Companc e rimontando dal quarto posto.

Sarah Bovy e Ben Keating hanno invece regalato spettacolo con le rispettive Porsche e Corvette per il secondo posto nella prima ora. La ragazza delle Iron Dames ha poi sopravanzato l'americano ed ora è terza, mentre completa la Top5 la Ferrari #54 di AF Corse dopo aver superato la Aston Martin #25 di ORT by TF Sport.

Più distante al settimo posto c'è la Porsche #56 di Project 1-AO con dietro quelle di Iron Lynx #60 e Dempsey-Proton Racing #88.

Nonostante un Drive Through scontato per track limits superati troppe volte, la Aston Martin #98 di NorthWest AMR è in Top10, anche perché le vetture dietro hanno tutte avuto qualche grattacapo.

Le Porsche #86 di GR Racing e #88 di Proton Competition sono venute a contatto nei primi giri e quest'ultima è andata in testacoda, mentre la prima ha riportato la rottura della carrozzeria anteriore destra.

La Aston Martin #777 di D'Station Racing/TF Sport è tornata ai box per un problema tecnico, mentre la Ferrari #57 di Kessel Racing ha ricevuto due penalità per track limits non rispettati e limite di velocità ai box superata.