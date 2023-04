WEC | Daniil Kvyat entra nell'equipaggio Lamborghini LMDh

Carica lettore audio

Daniil Kvyat entrerà a far parte dell'equipaggio di Lamborghini Squadra Corse per il programma LMDh con cui la Casa di Sant'Agata Bolognese sarà di scena nel FIA World Endurance Championship e nell'IMSA SportsCar Championship a partire dalla stagione 2024.

Il russo era in trattativa con il marchio del Toro già da diverso tempo, e anche per questo ha trovato un posto nella formazione di Prema Racing nel Mondiale, correndo in Classe LMP2 sulla Oreca 07-Gibson #63 assieme a Mirko Bortolotti e Doriane Pin, coi quali è salito sul podio all'esordio alla 1000 Miglia di Sebring.

Kvyat lavorerà proprio con lo stesso Bortolotti, Andrea Caldarelli e Romain Grosjean per sviluppare il prototipo ibrido costruito su telaio Ligier e dotato di motore biturbo 4 litri ad 8 cilindri a V di 90 gradi progettato e costruito in Emilia dai tecnici di Squadra Corse.

Dal prossimo anno gli equipaggi saranno dunque di scena nella Classe Hypercar del FIA WEC e in quella GTP dell'IMSA, con Lamborghini che già tempo addietro aveva previsto una sola vettura in pista, gestita dalla squadra ufficiale di riferimento, Iron Lynx.

Daniil Kvyat, Lamborghini Photo by: Lamborghini Squadra Corse

"Sono molto felice di essere entrato a far parte di Lamborghini Squadra Corse, è un grande onore per me - commenta Kvyat - Lamborghini è un marchio italiano molto conosciuto e con una grande storia nel mondo automobilistico".

"Essendo io cresciuto in Italia, questo rappresenta per me ulteriore motivo di orgoglio. Speriamo di raggiungere tanti obiettivi insieme, ringrazio della fiducia riposta in me e non vedo l'ora di iniziare a lavorare al progetto LMDh nel corso di quest'anno".

Giorgio Sanna, capo di Lamborghini Squadra Corse, aggiunge: "Sono davvero entusiasta di dare a Daniil il benvenuto in Lamborghini e sono fermamente convinto che potrà dare un grosso contributo alla crescita del nostro progetto LMDh".

"Il suo impegno principale con noi sarà quello di lavorare a stretto contatto con i nostri ingegneri e meccanici sul prototipo che debutterà in gara il prossimo anno, mettendo a disposizione l'enorme esperienza maturata in altre categorie. Non ho dubbi che nel 2024 giocherà un ruolo di primaria importanza".

Andrea Piccini, Team Principal di Iron Lynx, chiosa: "Siamo entusiasti di avere Daniil a bordo. La velocità che ha dimostrato durante il suo periodo in F1 sarà una grande risorsa per la squadra. Non solo, ma un podio a Sebring al suo debutto nel WEC ha fatto un'ottima impressione e fa ben sperare per il suo futuro nelle gare endurance. Non vediamo l'ora di provare la vettura LMDh con lui in questa stagione, prima che la vera sfida inizi nel 2024".