WEC | Ecco le modifiche di Toyota alla Hypercar per il 2022

Carica lettore audio

Squadra che vince non si cambia. E fin qui il detto è noto. Semmai, però, si cerca di migliorarla, ed ecco quindi il grande lavoro che la Toyota Gazoo Racing ha svolto durante l'inverno sulla sua Hypercar.

Nel fine settimana ci saranno i test ufficiali con il Prologo di Sebring, dove fra una decina di giorni si comincia a fare sul serio per la 1000 Miglia, primo round del FIA World Endurance Championship.

I Campioni Piloti-Costruttori in carica hanno modificato alcune cose sulla GR010 Hybrid, a cominciare dalle gomme Michelin. Rispetto al 2021, in Giappone si è scelto di passare a misure diverse, ossia pneumatici da 12"5 all'anteriore e da 14" al posteriore.

Inoltre, come era apparso in alcuni video amatoriali girati durante le prove al Paul Ricard, ci sono piccole modifiche all'aerodinamica posteriore, nella parte dei supporti laterali dell'ala e una pinna sul cofano-motore allungata.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: Toyota Racing

Anche il tetto dell'abitacolo presenta due rinnovate bandelle per incanalare meglio i flussi verso il posteriore, rimanendo chiaramente in quelle piccole finestre di modifiche consentite da un regolamento LMH che, come noto, congela le vetture dalla loro omologazione per 5 anni.

In questo periodo ci sono a disposizione 5 Jolly da utilizzare per lo sviluppo e i miglioramenti, anche se da questo punto di vista la TGR non ha specificato quanti ne siano stati spesi, rivelando solamente che i tecnici hanno messo le mani sul motore per adeguarsi alle nuove benzine introdotte dal FIA WEC in collaborazione con TotalEnergies.

"Tutta la squadra è entusiasta di tornare a correre e ci sentiamo in forma dopo un programma di test pre-stagionali davvero ottimo. Lo sviluppo nella classe Hypercar è strettamente controllato dalle regole di omologazione. Di conseguenza ci sono stati pochi cambiamenti per la nostra GR010 nel 2022", spiega il Direttore Tecnico, Pascal Vasselon.

"I Costruttori LMH possono scegliere tra pneumatici 31-31 o 29-34 e quest'anno siamo passati all'opzione 29-34, con alcune modifiche alla carrozzeria per il raffreddamento e per mantenere le prestazioni aerodinamiche entro la finestra di omologazione".

"Ci aspettiamo che questo cambiamento superi le sfide che abbiamo affrontato la scorsa stagione con la gestione dei pneumatici posteriori. Inoltre, l'introduzione del nuovo carburante rinnovabile ha significato che i parametri del motore dovevano essere regolati per tenere conto delle caratteristiche leggermente diverse".

"Questo nuovo carburante è un passo importante nel viaggio verso il carbon-neutral per noi e il FIA WEC, quindi siamo molto favorevoli a questa innovazione. Abbiamo deliberato tutte le modifiche durante i nostri test invernali e faremo gli ultimi passi questo fine settimana con il prologo a Sebring prima dell'inizio della stagione".

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: Toyota Racing

Kamui Kobayashi, che ha assunto il ruolo di team principal al muretto, oltre che di pilota, aggiunge:

"Tutti nel team non vedono l'ora di iniziare la stagione 2022, specialmente a Sebring, che è un posto davvero famoso per le gare di endurance. L'anno scorso abbiamo vinto Le Mans e il Mondiale, quindi questo è il nostro obiettivo".

"Abbiamo trovato alcune aree per affinare la GR010 dalla scorsa stagione, così abbiamo lavorato su quelle e penso che la nostra auto sarà più costante ora. Grazie a tutti in Toyota, ai nostri partner e ai membri del team per il duro lavoro e il supporto per essere pronti per la stagione WEC 2022".

"Sono sicuro che sarà un anno emozionante nella classe Hypercar. Raccogliamo la sfida lanciataci da Peugeot, Glickenhaus e Alpine, e non vediamo l'ora di regalare ai fan battaglie memorabili nei prossimi mesi".