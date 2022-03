WEC | Ufficiale: G-Drive si ritira dalla stagione 2022

Carica lettore audio

La G-Drive Racing non prenderà parte alla stagione 2022 del FIA World Endurance Championship.

Dopo lo sfogo del pilota-team principal Roman Rusinov, che aveva dichiarato apertamente di non volersi sottomettere ai nuovi regolamenti FIA stilati per russi e bielorussi a seguito della guerra in Ucraina, ora è arrivata anche l'ufficialità che la compagine ritirerà la sua Oreca 07-Gibson dalla Classe LMP2.

"Il team russo G-Drive Racing non prenderà parte al FIA WEC 2022, che inizia tra quindici giorni negli Stati Uniti. Questa è la stagione del decimo anniversario della squadra, che corre e vince gare endurance internazionali dal 2013", si legge nella nota ufficiale.

"Nel 2015, il team ha vinto il FIA WEC, affermandosi come il più forte nella European Le Mans Series (ELMS) tre volte di fila dal 2016 al 2018, e ha anche conquistato due titoli nella Asian Le Mans Series (ALMS) nelle stagioni 2019-2020 e 2020-2021".

"Nel 2021, G-Drive Racing ha vinto la Coppa Pro-Am della European Le Mans Series. In termini di vittorie in gara e in qualifica, è la squadra di maggior successo nella classe dei prototipi LMP2".

#25 G-Drive Racing Aurus 01 - Gibson: John Falb, Rui Andrade, Roberto Merhi Photo by: JEP / Motorsport Images

La Oreca #26 sarebbe dovuta andare nelle mani di Daniil Kvyat, René Binder e James Allen nel Mondiale Endurance, mentre per quanto riguarda la ELMS era stata confermata la collaborazione con Algarve Pro Racing sulla scia di quanto fatto alla 24h di Daytona, e in vista di una seconda iscrizione alla 24h di Le Mans.

La cosa che salta all'occhio con grandissimo dispiacere è che né Rusinov e né il comunicato ufficiale abbiano preso le distanze da quanto sta accadendo in questi giorni in Ucraina.

In una situazione di grande tristezza per chi soffre e rischia la vita per colpe non sue, ci si è espressi in merito alla vicenda puntando il dito contro la FIA e non cercando una soluzione che anche per cercare di salvaguardare la propria immagine.

Anzi, elencati i successi conseguiti in questi anni, la nota prosegue spiegando che verranno intraprese altre strade a livello sportivo.

"G-Drive Racing si sta preparando attivamente per la stagione del suo anniversario, che promette di essere la più attiva nella storia del team. La formazione dei piloti è stata rinforzata dal pilota russo di Formula 1 di maggior successo, Daniil Kvyat".

"In questa stagione la G-Drive Racing si concentrerà maggiormente sugli eventi motoristici in Russia. Ulteriori piani per la squadra saranno annunciati prossimamente".