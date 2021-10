WEC | Ecco il BoP per le due gare in Bahrain

La Toyota GR010 Hybrid e l'Alpine A480-Gibson LMP1 correranno entrambe sul peso minimo con cui hanno iniziato la stagione 2021 in occasione della 6 Ore del Bahrain del 30 ottobre.

Assente la Glickenhaus 007 LMH, nel doppio evento di Sakhir restano nella prima categoria solo le auto giapponesi e la francese.

La Toyota correrà sui 1040 kg e l'Alpine su 930 kg, ossia gli stessi visti a Spa in maggio.

Le nipponiche calano rispetto ai 1066 kg che avevano dopo l'arrivo della Glickenhaus a Portimao, così come le transalpine, che erano salite a 952 kg.

Le due vetture avranno anche la stessa potenza del motore della sei ore di Spa, con un leggero aumento, ma con carburante ad ogni stint.

La Toyota è infatti sui 909 MJ (962 erano quelli della 24 Ore di Le Mans e 964 i MJ delle gare precedenti), mentre la Alpine sarà a 816 MJ, in calo rispetto agli 844 di Le Mans e ai 918 del round di Monza.

Queste cifre sono meno facili da interpretare, ma probabilmente corrispondono alle difficoltà affrontate da FIA e Automobile Club de l'Ouest nell'equiparare le lunghezze degli stint delle auto.

La tabella BoP pubblicata è contrassegnata dalla dicitura "Bahrain competition", valida in teoria per entrambe le gare previste a Sakhir, ma FIA e ACO si riservano il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento.

In GTE Pro, la Ferrari 488 GTE Evo ha un BoP modificato secondo il sistema automatico, che non è stato applicato a Le Mans.

Le due 488 di AF Corse correranno a 1255 kg come hanno fatto a Monza, ma saranno consentiti quattro litri di carburante in meno ad ogni stint e meno spinta del turbo rispetto alla 6 Ore di Monza in luglio.

Il BoP della Porsche 911 RSR è invariato rispetto al round tricolore.