Ogier carico: "Test WEC Importante per il mio futuro endurance"

Come anticipato da Motorsport.com ormai una ventina di giorni fa, Sébastien Ogier avrà l'occasione di provare la Toyota Hypercar nei test collettivi che il FIA World Endurance Championship organizza in Bahrain a novembre, dopo l'ultimo round della stagione 2021.

Il 7 volte Campione del Mondo WRC è già stato a Colonia nella sede europea della Casa giapponese per preparare il sedile della GR010 Hybrid, provandola al simulatore anche per conoscere il tracciato di Sakhir.

Test con la Toyota GR010 Hybrid Photo by: Circuit de Barcelona-Catalunya

"Sono molto contento di poter guidare la GR010 Hypercar per la prima volta in pista nei rookie test in Bahrain - ha commentato il francese - Le prove al simulatore sono andate bene ed è stato bello cominciare a lavorare col team per scoprire questa novità".

Ogier aveva avuto modo di prendere confidenza con la 'vecchia' TS050 Hybrid LMP1 l'anno scorso, dunque anche questa è una sfida inedita per il transalpino.

"La Hypercar è molto diversa dalla TS050 che ho provato al simulatore nel 2020. Tutti sanno che ho il sogno di competere nell'endurance in futuro e il test in Bahrain sarà importante per capire il mio livello".

"E' una sfida molto impegnativa per me e sto lavorando alacremente per essere pronto quando sarò a Sakhir, non vedo l'ora di cominciare!"

Assieme ad Ogier ci sarà Charles Milesi, che è stato premiato con il test in Toyota dal WEC per le ottime prestazioni ottenute in LMP2. Anche lui ha già fatto sedile e conoscenza del mezzo al simulatore.

